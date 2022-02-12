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Главные новости пятницы и ночи: вероятное нападение России, санкции СНБО

Суббота, 12 февраля 2022, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: вероятное нападение России, санкции СНБО
ВОЙСКА ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА РФ, ФОТО РОССИЙСКОГО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину; СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ" – актуальные новости 11 февраля и ночи.

О вероятном нападении России

Американские журналисты из своих источников в разведке узнали, что власти США намеренно создают удручающий и "апокалиптический" образ в медиа и официальных заявлениях вокруг российского вторжения в Украину, чтобы отвадить Россию от ее намерений.

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Издание The Guardian сообщает, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

О санкциях СНБО

ВИДЕО ДНЯ

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала "НАШ", принадлежащего экс-нардепу Евгению Мураеву.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении телеканала "НАШ".

О других важных новостях

Посольства Великобритании, Латвии, Дании, Израиля, Эстонии, Норвегии, Японии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан "чем скорее" выехать за пределы Украины.

В результате наезда авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского вблизи Чугуева погиб житель Чугуевского района Харьковщины.

Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ и обратилась в Россию в связи с ее военной деятельностью рядом с границами Украины и в оккупированном Крыму.

США и Европа завершают работу над расширенным пакетом санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе SWIFT.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали военную технику, размещенную оккупантами с нарушением линий отвода или вне выделенных мест хранения вооружения.

Украинская правда
Темы: РосcияСШАСНБОсанкции
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