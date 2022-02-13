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Головні новини суботи і ночі: переговори Байдена і Путіна, ЗСУ про відсіч агресору

Неділя, 13 лютого 2022, 07:00
Головні новини суботи і ночі: переговори Байдена і Путіна, ЗСУ про відсіч агресору
Українські бійці, фото Мілітарного порталу

Байден і Путін провели переговори на тлі загрози війни; ЗСУ обіцяють дати відсіч агресору Стінгерами, Джавелінами та NLAW – актуальні новини 12 лютого і ночі.

Про переговори Байдена і Путіна

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію.

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Президент США Джо Байден під час суботньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну й окреслив, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів деталі телефонної розмови Володимира Путіна із президентом США Джо Байденом, яка пройшла у суботу на тлі можливої ​​ескалації.

Про ЗСУ і відсіч агресору

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою, а українські бійці повністю готові до будь-якого розвитку подій.

Про інші важливі новини

5-й президент Петро Порошенко вимагає від президента Володимира Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів парламентських фракцій через можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Міноборони Росії заявило, що російський військовий корабель "Маршал Шапошников" застосував спецзасоби проти американського атомного підводного човна, який, як стверджує російське відомство, "зайшов у територіальні води РФ" у районі Курильських островів.

13 лютого погоду в Україні формуватиме поле підвищеного тиску, оскільки в країну йде антициклон Ingo.

За результатами голосування журі та глядачів Україну на конкурсі Євробачення-2022 представлятиме Alina Pash із піснею "Тіні забутих предків".

Відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої обговорили "ситуацію навколо України" і "гарантії безпеки Росії".

На окупованих територіях Донбасу російські найманці обмежували пересування Місії ОБСЄ і погрожували спостерігачам "арештувати і посадити у в’язницю".

Українська правда
Теми: БайденПутінЗбройні сили
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