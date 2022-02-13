Головні новини суботи і ночі: переговори Байдена і Путіна, ЗСУ про відсіч агресору

Байден і Путін провели переговори на тлі загрози війни; ЗСУ обіцяють дати відсіч агресору Стінгерами, Джавелінами та NLAW – актуальні новини 12 лютого і ночі.

Про переговори Байдена і Путіна

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію.

Президент США Джо Байден під час суботньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну й окреслив, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів деталі телефонної розмови Володимира Путіна із президентом США Джо Байденом, яка пройшла у суботу на тлі можливої ​​ескалації.

Про ЗСУ і відсіч агресору

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою, а українські бійці повністю готові до будь-якого розвитку подій.

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