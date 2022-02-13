Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главные новости субботы и ночи: переговоры Байдена и Путина, ВСУ об отпоре агрессору

Воскресенье, 13 февраля 2022, 07:00
Главные новости субботы и ночи: переговоры Байдена и Путина, ВСУ об отпоре агрессору
Украинские бойцы, фото Милитарного портала

Байден и Путин провели переговоры на фоне опасности войны; ВСУ обещают дать отпор агрессору Стингерами, Джавелинами и NLAW – актуальные новости 12 февраля и ночи.

О переговорах Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию по безопасности.

Реклама:

Президент США Джо Байден во время субботнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и очертил, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал детали телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, прошедшим в субботу на фоне возможной эскалации.

Об ВСУ и отпоре агрессору

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если они отважатся на наступление.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заверил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой, а украинские бойцы полностью готовы к любому развитию событий.

О других важных новостях

5-й президент Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Минобороны России заявило, что российский военный корабль "Маршал Шапошников" применил спецсредства против американской атомной подводной лодки, которая, как утверждает российское ведомство, "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.

13 февраля погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления, поскольку в страну идет антициклон Ingo.

По результатам голосования жюри и зрителей Украину на конкурсе Евровидения-2022 будет представлять Alina Pash с песней "Тени забытых предков".

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантию безопасности России".

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники ограничивали передвижение Миссии ОБСЕ и угрожали наблюдателям "арестовать и посадить в тюрьму".

Украинская правда
Темы: БайденПутинВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: