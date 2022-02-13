Главные новости субботы и ночи: переговоры Байдена и Путина, ВСУ об отпоре агрессору

Байден и Путин провели переговоры на фоне опасности войны; ВСУ обещают дать отпор агрессору Стингерами, Джавелинами и NLAW – актуальные новости 12 февраля и ночи.

О переговорах Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию по безопасности.

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Президент США Джо Байден во время субботнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и очертил, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал детали телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, прошедшим в субботу на фоне возможной эскалации.

Об ВСУ и отпоре агрессору

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Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если они отважатся на наступление.

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