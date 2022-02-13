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Главные новости субботы и ночи: переговоры Байдена и Путина, ВСУ об отпоре агрессору

Воскресенье, 13 февраля 2022, 08:00
Украинские бойцы, фото Милитарного портала

Байден и Путин провели переговоры на фоне опасности войны; ВСУ обещают дать отпор агрессору Стингерами, Джавелинами и NLAW – актуальные новости 12 февраля и ночи.

О переговорах Байдена и Путина

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию по безопасности.

Президент США Джо Байден во время субботнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и очертил, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал детали телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, прошедшим в субботу на фоне возможной эскалации.

Об ВСУ и отпоре агрессору

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если они отважатся на наступление.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заверил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой, а украинские бойцы полностью готовы к любому развитию событий.

О других важных новостях

5-й президент Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Минобороны России заявило, что российский военный корабль "Маршал Шапошников" применил спецсредства против американской атомной подводной лодки, которая, как утверждает российское ведомство, "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.

13 февраля погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления, поскольку в страну идет антициклон Ingo.

По результатам голосования жюри и зрителей Украину на конкурсе Евровидения-2022 будет представлять Alina Pash с песней "Тени забытых предков".

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили "ситуацию вокруг Украины" и "гарантию безопасности России".

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники ограничивали передвижение Миссии ОБСЕ и угрожали наблюдателям "арестовать и посадить в тюрьму".

Украинская правда
Темы: БайденПутинВооруженные силы


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