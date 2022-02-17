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Новини 17 лютого: погрози Росії, масштабні обстріли на Донбасі

Четвер, 17 лютого 2022, 19:57
Новини 17 лютого: погрози Росії, масштабні обстріли на Донбасі
фото: тасс

Росія пригрозила США та Україні "заходами військово-технічного характеру"; бойовики на Донбасі з початку доби гатять по десятках напрямів — актуальні новини 17 лютого.

Про погрози Росії

Росія направила США листа, в якому обіцяє вдатися до "заходів військово-технічного характеру", оскільки Сполучені Штати не піддалися на тиск Кремля стосовно так званих гарантій безпеки.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен перерахував можливі провокації з боку Росії, які можна використати як привід для початку військового нападу, зокрема організація теракту в Росії.

"Ви, звісно, не робите це, якщо збираєтесь узяти речі та йти додому" — глава Пентагону заявив, що Росія накопичує запаси крові та повільно перекидає війська ближче до кордонів України.

Про масштабні обстріли

ВІДЕО ДНЯ

Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. 

Унаслідок дій ворога один військовий та двоє цивільних осіб дістали поранення. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок, де на момент обстрілу перебували діти.

З 11:00 до 14:00 четверга кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі збільшилась з 29 до 34. Поранення дістав іще один військовий Об'єднаних сил.

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Про інші важливі новини

Прессекретар Путіна заявив про "посилення провокаційних дій Києва біля лінії розмежування на Донбасі в останню добу" і назвав це "дуже небезпечною ситуацією".

Росія вислала заступника посла США в Москві Барта Гормана попри те, що він мав діючу візу. У посольстві США вважають видворення дипломата кроком до ескалації та зазначили, що цей крок не залишиться без відповіді. 

62% українців підтримують вступ України до НАТО, негативно до цієї ініціативи ставляться 30% — такими є результати опитування "Рейтинг".

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За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків COVID-19 і 259 летальних випадків, госпіталізували 3 284 людини, одужала 27 441 особа. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 66 082 людини.

Теми: РосіяДонбасвійна
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