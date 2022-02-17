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Новости 17 февраля: угрозы России, масштабные обстрелы на Донбассе

Четверг, 17 февраля 2022, 19:57
Новости 17 февраля: угрозы России, масштабные обстрелы на Донбассе
фото: тасс

Россия пригрозила США и Украине "мерами военно-технического характера"; боевики на Донбассе с начала суток по десяткам направлений — актуальные новости 17 февраля.

Об угрозах России

Россия направила США письмо, в котором обещает прибегнуть к "мерам военно-технического характера", поскольку Соединенные Штаты не подверглись давлению Кремля в отношении так называемых гарантий безопасности.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен перечислил возможные провокации со стороны России, которые можно использовать в качестве повода для начала военного нападения, в частности, организация теракта в России.

"Вы, конечно, не делаете это, если собираетесь взять вещи и идти домой" - глава Пентагона заявил, что Россия накапливает запасы крови и медленно опрокидывает войска ближе к границам Украины.

О масштабных обстрелах

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Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и других вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

В результате действий врага один военный и двое гражданских лиц получили ранения. Один из снарядов попал в детский садик, где на момент обстрела находились дети.

С 11:00 до 14:00 четверга количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе увеличилось с 29 до 34. Ранение получил еще один военный Объединенных сил.

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Про другие важные новости

Пресс-секретарь Путина заявил об "ужесточении провокационных действий Киева у линии разграничения на Донбассе в последние сутки" и назвал это "очень опасной ситуацией".

Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана, несмотря на то, что у него была действующая виза. В посольстве США считают выдворение дипломата шагом к эскалации и отметили, что этот шаг не останется без ответа.

62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, негативно к этой инициативе относятся 30% — таковы результаты опроса "Рейтинг".

В случае чрезвычайной ситуации весь транспорт Киева будет работать в соответствии с мобилизационным планом – в частности, метро будет перевозить пассажиров и служит укрытием.

Бизнесмен Александр Ярославский заявляет, что дело о смертельном ДТП в Харьковской области фабрикуют против него, и уверяет, что готов участвовать в следственных действиях – но не сообщает, когда будет в Украине.

За сутки 16 февраля в Украине зафиксировали 33 330 новых случаев COVID-19 и 259 летальных исходов, госпитализировали 3 284 человека, выздоровел 27 441 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 66082 человека.

Темы: РосcияДонбассвойна
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