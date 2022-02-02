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Єврокомісія завершує роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти РФ – ЗМІ

Середа, 2 лютого 2022, 10:31
Єврокомісія завершує роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти РФ – ЗМІ
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Цього тижня Єврокомісія завершить роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти Російської Федерації. 

Про це стало відомо журналістом польського агентства PAP від своїх джерел у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Анонімний співрозмовник повідомив, що йдеться про санкції проти фінансового й енергетичного сектору та олігархів, близьких до президента РФ Володимира Путіна. Досліджують також, яка продукція потрапить під заборону на експорт до Росії, якщо її керівництво піде на нову агресію. 

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Пакет готується у консультаціях з окремими країнами-членами та у тісній координації із США.

За словами джерела, днями делегація ЄС їздила до Вашингтона для узгодження деталей щодо санкцій. 

Співрозмовник уточнив, що відтак Євросоюз матиме напоготові фактично готові санкції і зможе швидко схвалити їх. 

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Нагадаємо, на зустрічі 24 січня Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Офіційно у Єврокомісії не повідомляли жодних деталей потенційних санкцій. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що "частиною стримування є не давати інформацію", однак запевнив, що їх застосують "у належний момент". 

Джерела європейських ЗМІ при цьому повідомляли, що країни ЄС продовжують розходитися в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, та обговорюють, які дії РФ вважатимуться вторгненням. 

Теми: санкціїРосіяЄврокомісія
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