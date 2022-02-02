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Польща про розміщення додаткових військових США: Чіткий сигнал для РФ

Середа, 2 лютого 2022, 19:37

У Польщі вітають рішення про розміщення додаткових американських військових у країні, називаючи його жестом солідарності і чітким сигналом для Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Як було оголошено, 1,7 тисячі американських солдатів будуть перекинуті до Польщі. Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію довкола України", - написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

"Ми проти будь-якої агресії щодо нашого сусіда", - додав він.

За словами міністра, рішення посилити східний фланг НАТО свідчить про те, що США та Альянс серйозно сприймають загрозу з боку Росії та здійснюють рішуче стримування.

"Сила союзників у стримуванні потенційного агресора - це єдність, рішучість і солідарність", - зазначив політик.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик назвав рішення Пентагону дуже хорошою новиною.

"Це підтвердження відданості США посиленню безпеки східного флангу НАТО, але також чіткий сигнал Російській Федерації. Зростання напруженості в Росії призводить до збільшення американської присутності, зокрема, у Польщі" – наголосив заступник глави польської дипломатії.

Раніше в Пентагоні оголосили про відправку 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.

Теми: ПольщаСШАРосія
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