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Польща про розміщення додаткових військових США: Чіткий сигнал для РФ

Середа, 2 лютого 2022, 18:37

У Польщі вітають рішення про розміщення додаткових американських військових у країні, називаючи його жестом солідарності і чітким сигналом для Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Як було оголошено, 1,7 тисячі американських солдатів будуть перекинуті до Польщі. Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію довкола України", - написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

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"Ми проти будь-якої агресії щодо нашого сусіда", - додав він.

За словами міністра, рішення посилити східний фланг НАТО свідчить про те, що США та Альянс серйозно сприймають загрозу з боку Росії та здійснюють рішуче стримування.

"Сила союзників у стримуванні потенційного агресора - це єдність, рішучість і солідарність", - зазначив політик.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик назвав рішення Пентагону дуже хорошою новиною.

"Це підтвердження відданості США посиленню безпеки східного флангу НАТО, але також чіткий сигнал Російській Федерації. Зростання напруженості в Росії призводить до збільшення американської присутності, зокрема, у Польщі" – наголосив заступник глави польської дипломатії.

Раніше в Пентагоні оголосили про відправку 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії.

Теми: ПольщаСШАРосія
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