Зеленський поговорив із Байденом: обговорили рішення Путіна

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом стосовно рішення Росії про визнання так званих "республік" на окупованій території України.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського, пресслужба Білого дому

Дослівно: "Обговорив події останніх годин з президентом Сполучених Штатів Америки. Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони".

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Деталі: Зеленський додав, що найближчим часом заплановано провести телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої британії Борисом Джонсоном стосовно рішення російського президента Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

У Білому домі повідомили, що Байден запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, і суворо засуджує рішення Росії "визнати" так звані "республіки" на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини.

Крім того, президент США розповів Зеленському про деталі санкцій, які приготували США у відповідь на рішення Росії та його механізми.

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