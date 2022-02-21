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Зеленський поговорив із Байденом: обговорили рішення Путіна

Денис КарловськийПонеділок, 21 лютого 2022, 21:58
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом стосовно рішення Росії про визнання так званих "республік" на окупованій території України.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського, пресслужба Білого дому

Дослівно: "Обговорив події останніх годин з президентом Сполучених Штатів Америки. Розпочинаємо засідання Ради національної безпеки і оборони".

Деталі: Зеленський додав, що найближчим часом заплановано провести телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої британії Борисом Джонсоном стосовно рішення російського президента Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

У Білому домі повідомили, що Байден запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, і суворо засуджує рішення Росії "визнати" так звані "республіки" на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини.

Крім того, президент США розповів Зеленському про деталі санкцій, які приготували США у відповідь на рішення Росії та його механізми.

Передісторія:

  • Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". На тлі його рішення курс російського рубля до долара та євро "обвалився".
  • Путін записав звернення до росіян завдовжки майже годину, у якому пригрозив, що Україна може повернути собі ядерну зброю та погрожувати всьому світові. Крім того, він укотре повторив свої тези, нібито сучасні межі України завдячують "помилковим" рішенням більшовицьких керманичів.
  • У Євросоюзі анонсували новий пакет санкцій за "визнання" незаконних формувань проросійських бойовиків на Донбасі. Очільник Єврокомісії Шарль Мішель заявив, що рішення Путіна є грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод.
  • Перед цим 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади. Формування бойовиків продовжують обстріли з важкої артилерії, зокрема в Новолуганському вбили 21 лютого цивільного мешканця. Увечері 21 лютого бойовики заявили, що нібито в центрі Луганська стався потужний вибух, внаслідок якого травмувалося двоє представників окупаційної адміністрації.
  • Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.

Теми: ЗеленськийБайденРосіявійна
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