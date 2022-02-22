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Росія намагається підняти бунти в українських в’язницях – Мін’юст

Денис КарловськийВівторок, 22 лютого 2022, 17:16
Росія намагається підняти бунти в українських в’язницях – Мін’юст
Ілюстративне фото getty images

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Росія намагається здійняти заколоти в українських в’язницях. 

Джерело: facebook-сторінка Малюськи

Пряма мова Малюськи: "За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі.

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У них не виходить.

Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць.

Все буде ок".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Українська розвідка та силовики мають підстави вважати, що Росія намагатиметься зсередини України влаштувати дестабілізацію та підірвати довіру населення. У Службі безпеки 22 лютого поширили нібито записи розмов бойовиків проросійських формувань, які обговорюють влаштування провокацій та дивуються, що Збройні Сили України не реагують на них. Крім того, у СБУ кажуть, що запобігли терактам в православних храмах Харкова.
  • Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає варіант розірвання дипломатичних відносин із Росією. Водночас він не вірить у початок потужної війни з Росією.
  • Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження економічних санкцій проти всіх осіб, які вели діяльність або причетні до бойовиків незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього 22 лютого в офіційній комунікації Білий дім почав уживати вираз "вторгнення" стосовно військової агресії Росії проти України на Донбасі.
  • У Британії запровадили суворі персональні санкції проти олігархів Геннадія Тимченка, Ігоря та Бориса Ротенбергів, яких вважають близькими друзями Путіна.

Теми: Малюськав'язницяМін'юстСІЗО
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