Росія намагається підняти бунти в українських в’язницях – Мін’юст

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Росія намагається здійняти заколоти в українських в’язницях.

Джерело: facebook-сторінка Малюськи

Пряма мова Малюськи: "За оперативною інформацією РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі.

У них не виходить.

Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць.

Все буде ок".

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