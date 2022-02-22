Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах – Минюст

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Россия пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах.

Источник: facebook-страница Малюськи

Прямая речь Малюськи: "По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире.

У них не выходит.

Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем.

Все будет ок".

Предыстория: