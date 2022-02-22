Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах – Минюст
Вторник, 22 февраля 2022, 18:16
Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Россия пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах.
Источник: facebook-страница Малюськи
Прямая речь Малюськи: "По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире.
У них не выходит.
Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем.
Все будет ок".
Предыстория:
- Украинская разведка и силовики имеют основания полагать, что Россия будет пытаться изнутри Украины устроить дестабилизацию и подорвать доверие населения. В Службе безопасности 22 февраля опубликовали якобы записи разговоров боевиков пророссийских формирований, которые обсуждают подготовку провокаций и удивляются, что Вооруженные Силы Украины не реагируют на них. Кроме того, в СБУ говорят, что предотвратили теракты в православных храмах Харькова.
- Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию Украины. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает вариант расторжения дипломатических отношений с Россией. В то же время, он не верит в начало мощной войны с Россией.
- Президент США Джо Байден подписал указ о введении экономических санкций против всех лиц, которые вели деятельность или причастны к боевикам незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого 22 февраля в официальной коммуникации Белый дом начал употреблять выражение "вторжение" относительно военной агрессии России против Украины на Донбассе.
- В Британии ввели 22 февраля строгие персональные санкции против олигархов Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов, которых считают близкими друзьями Путина.