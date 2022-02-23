"Краматорськ – це Україна": жителі міста вийшли на мітинг

Мешканці міста Краматорськ на Донеччині вийшли на мітинг із прапорами України та гаслами "Краматорськ – це Україна!".

Джерело: сайт Краматорської міської ради, користувачі соцмереж

Деталі: Акцію приурочили до "марафону єднання", оголошеного 16 лютого до Дня єднання. Люди стояли з плакатами, на яких були написані гасла "Краматорськ – це Україна!", "Україна за мир", "Ми за мир" тощо.

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

На мітинг, що пройшов у центрі міста, прийшли представники місцевих органів влади, військовослужбовці та мешканці міста.

Мітинг мав на меті показати згуртованість українців та єдність на тлі російської загрози. Наприкінці всі присутні виконали державний гімн "Ще не вмерла України…"

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада

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