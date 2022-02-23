"Краматорськ – це Україна": жителі міста вийшли на мітинг
Середа, 23 лютого 2022, 21:39
Мешканці міста Краматорськ на Донеччині вийшли на мітинг із прапорами України та гаслами "Краматорськ – це Україна!".
Джерело: сайт Краматорської міської ради, користувачі соцмереж
Деталі: Акцію приурочили до "марафону єднання", оголошеного 16 лютого до Дня єднання. Люди стояли з плакатами, на яких були написані гасла "Краматорськ – це Україна!", "Україна за мир", "Ми за мир" тощо.
На мітинг, що пройшов у центрі міста, прийшли представники місцевих органів влади, військовослужбовці та мешканці міста.
Мітинг мав на меті показати згуртованість українців та єдність на тлі російської загрози. Наприкінці всі присутні виконали державний гімн "Ще не вмерла України…"
Передісторія:
- Увечері 22 лютого подібний мітинг організували в Маріуполі, який знаходить в кількох кілометрах від лінії розмежування з територіями, окупованими російськими силами. Українці в соцмережах закликають відмовлятися від вжитку російської мови в повсякденні та цілком розмовляти українською. За добу 22 лютого громадяни України зі власних коштів перерахували близько 20 мільйонів гривень на рахунки благодійного фонду "Повернись живим".
- У ніч проти 23 лютого проросійські формування в зоні проведення операції Об’єднаних сил здійснили майже 100 обстрілів з артилерії. Рада національної безпеки і оборони запропонувала президентові запровадити надзвичайний стан на території всієї країни, за винятком Донеччини та Луганщини, де вже діє особливий правовий режим через бойові дії.
- За даними українських військових експертів Центру оборонних стратегій, подальше розгортання військової агресії Росії очікують на території Донецької та Луганської областей, у напрямку до міст, які контролює український уряд. Водночас самі ватажки незаконних збройних формувань на Донеччині кажуть, що не готові до наступу в бік територій, контрольованих українським урядом.
- Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.