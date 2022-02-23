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"Краматорск – это Украина": жители города вышли на митинг

Денис КарловскийСреда, 23 февраля 2022, 21:39

Жители города Краматорск Донецкой области вышли на митинг с флагами Украины и лозунгами "Краматорск - это Украина!".

Источник: сайт Краматорского городского совета, пользователи соцсетей

Детали: Акцию приурочили к "марафону единения", объявленному 16 февраля ко Дню единения. Люди стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги "Краматорск – это Украина!", "Украина за мир", "Мы за мир" и т.д.

 
Фото: Краматорский горсовет
 
Фото: Краматорский горсовет

На прошедший в центре города митинг пришли представители местных органов власти, военнослужащие и жители города.

Митинг имел цель показать сплоченность украинцев и единство на фоне российской угрозы. В конце все присутствующие исполнили государственный гимн "Ще не вмерла Україна..."

 
Фото: Краматорский горсовет
 
Фото: Краматорский горсовет
 
Фото: Краматорский горсовет
 
Фото: Краматорский горсовет

Предыстория: 

  • Вечером 22 февраля подобный митинг был организован в Мариуполе, который находится в нескольких километрах от линии разграничения с территориями, оккупированными российскими силами. Украинцы в соцсетях призывают отказываться от употребления русского языка в повседневной жизни и полностью разговаривать на украинском. За сутки 22 февраля граждане Украины из собственных средств перечислили около 20 миллионов гривен на счета благотворительного фонда "Вернись живым".
  • В ночь на 23 февраля пророссийские формирования в зоне проведения операции Объединенных сил совершили почти 100 обстрелов из артиллерии. Совет национальной безопасности и обороны предложил президенту ввести чрезвычайное положение на территории всей страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, где уже действует особый правовой режим из-за боевых действий.
  • По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.
  • Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести росийские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.

Темы: КраматорскДонецкая областьмитингиакции
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