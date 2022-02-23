"Краматорск – это Украина": жители города вышли на митинг

Жители города Краматорск Донецкой области вышли на митинг с флагами Украины и лозунгами "Краматорск - это Украина!".

Источник: сайт Краматорского городского совета, пользователи соцсетей

Детали: Акцию приурочили к "марафону единения", объявленному 16 февраля ко Дню единения. Люди стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги "Краматорск – это Украина!", "Украина за мир", "Мы за мир" и т.д.

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Фото: Краматорский горсовет

Фото: Краматорский горсовет

На прошедший в центре города митинг пришли представители местных органов власти, военнослужащие и жители города.

Митинг имел цель показать сплоченность украинцев и единство на фоне российской угрозы. В конце все присутствующие исполнили государственный гимн "Ще не вмерла Україна..."

Фото: Краматорский горсовет

Фото: Краматорский горсовет

Фото: Краматорский горсовет

Фото: Краматорский горсовет

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