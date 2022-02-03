30 жовтня повинні пройти вибори до районних рад Києва

У Києві 30 жовтня 2022 року мають пройти вибори до відновлених районних рад.

Джерело: повідомлення Київради, де цитується мер Києва Віталій Кличко, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За відповідне рішення у четвер проголосували 73 депутати.

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Також депутати проголосували за створення робочої підготовчої групи, яка до кінця березня повинна напрацювати повноваження майбутніх районних рад та чисельність їх складу.

Вибори депутатів цих рад мають відбутися 30 жовтня цього року.

До того часу "повноваження в районах будуть виконувати структурні підрозділи міського виконавчого органу".

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Пряма мова Кличка: "Мер відповідає за все, від нього кияни вимагають результатів роботи. Тому 10 великих районів столиці, їх глави мають підпорядковуватися меру. Він повинен подавати на затвердження кандидатури керівників районів.

А вийшло так, що без погодження з мером голів районів звільнили, без погодження – призначили. І вони за тиждень навіть не прийшли, щоб обговорити свою подальшу роботу. Бо їх керівник – не міський голова. Це, підкреслю, – руйнування системи управління в столиці.

Щодо райдержадміністрацій – вони залишаються. Але питання життєзабезпечення міста мають керуватися і координуватися міською владою, а не зі сторони".

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