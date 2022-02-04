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США ввели візові санкції проти представників режиму Лукашенка

П'ятниця, 4 лютого 2022, 05:35
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Державний департамент Сполучених Штатів запроваджує візові обмеження проти представників влади режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за переслідування дисидентів і порушення прав людини.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "… дії спрямовані на багатьох громадян Білорусі за їх причетність до серйозної екстериторіальної діяльності проти дисидентів".

Деталі: Державний департамент наголошує, що засуджує "подібну діяльність", у тому числі намагання примусово повернути білоруську олімпійську чемпіонку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року.

США висловили солідарність з усіма білорусами, які зазнали утисків у країні та за її межами через критику режиму Лукашенка.

У Держдепі пояснили, що запровадження візових обмежень "є частиною комплексних зусиль із запобігання та реагування на акти транснаціональних репресій" з боку уряду, який чинить тиск на журналістів, активістів та дисидентів.

Штати підтвердили свою "підтримку народу Білорусі" і знову закликали" режим Лукашенка "припинити репресії".

"Ми продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі", – наголосили у Держдепі.

Нагадаємо: Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі 2 грудня і 23 грудня.

Посли Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, які повинні набути чинності 2 грудня.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини

Українська правда
Теми: СШАсанкціїБілорусь
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