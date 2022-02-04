Зеленський обговорив із президенткою Словаччини збільшення потужностей для транспортування газу

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою обговорив збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу.

Про це йдеться у заяві Офісу президента за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда".

"Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна", - йдеться у заяві.

Зеленський подякував за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію, Зеленський поінформував про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, на початку лютого Україна вперше в історії почала фізичний імпорт природного газу з Угорщини.

Наприкінці грудня Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності постачання газу у напрямку з Угорщини до України.