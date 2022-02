Генсек НАТО обговорив із президенткою Єврокомісії можливі санкції проти РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив нарощування військової могутності РФ навколо України з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: Столтенберг у Twitter

Briefed European Commission President @vonderleyen on #Russia’s continued military build-up & destabilising actions in and around #Ukraine. Important to maintain close coordination between #NATO & the #EU on the next steps, including possible sanctions.