Генсек НАТО обговорив із президенткою Єврокомісії можливі санкції проти РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив нарощування військової могутності РФ навколо України з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: Столтенберг у Twitter

Briefed European Commission President @vonderleyen on #Russia’s continued military build-up & destabilising actions in and around #Ukraine. Important to maintain close coordination between #NATO & the #EU on the next steps, including possible sanctions. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

Деталі: Генсек НАТО зазначив, що обговорив із фон дер Ляєн продовження нарощування Росією військової могутності та дестабілізуючі дії РФ в Україні та навколо неї.

"Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, включаючи можливі санкції", - наголосив він.

До цього Столтенберг повідомив про свою розмову з Макроном про ситуацію навколо України.

"Я високо оцінюю його особисту відданість двовекторному підходу НАТО: стримування/оборона та діалог. Єдність НАТО має ключове значення у цей критичний момент", - написав генсек Альянсу.