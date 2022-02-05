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Генсек НАТО обговорив із президенткою Єврокомісії можливі санкції проти РФ

Субота, 5 лютого 2022, 19:40
Генсек НАТО обговорив із президенткою Єврокомісії можливі санкції проти РФ
Столтенберг, AFP via Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив нарощування військової могутності РФ навколо України з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: Столтенберг у Twitter

Деталі: Генсек НАТО зазначив, що обговорив із фон дер Ляєн продовження нарощування Росією військової могутності та дестабілізуючі дії РФ в Україні та навколо неї.

"Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, включаючи можливі санкції", - наголосив він.

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До цього Столтенберг повідомив про свою розмову з Макроном про ситуацію навколо України.

"Я високо оцінюю його особисту відданість двовекторному підходу НАТО: стримування/оборона та діалог. Єдність НАТО має ключове значення у цей критичний момент", - написав генсек Альянсу.

Українська правда
Теми: НАТОЄСФранціяРосія
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