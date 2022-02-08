Зеленський призначив нового очільника Київщини

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу".

Деталі: Зеленський звільнив двома указами з посади голови КОДА Василя Володіна та призначив Кулебу.

Перед цим Кулеба обіймав посаду першого заступника Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

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