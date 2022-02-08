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Зеленський призначив нового очільника Київщини

Вівторок, 8 лютого 2022, 22:19
Зеленський призначив нового очільника Київщини
Зеленський (ліворуч) і Кулеба (праворуч). Фото: пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу".

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Деталі: Зеленський звільнив двома указами з посади голови КОДА Василя Володіна та призначив Кулебу.

Перед цим Кулеба обіймав посаду першого заступника Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 лютого Кабінет міністрів погодив призначення Кулеби головою Київської ОДА та спрямував подання на підпис президенту.
  • У січні 2022 року "Українська правда" з посиланням на джерела в "Слузі народу" повідомляла, що в разі ухвалення закону про столицю Кулеба може стати главою Київської міської держадміністрації.
  • Кулебу називали "компромісною фігурою" між Офісом президента і нинішнім головою КМДА Віталієм Кличком.

Українська правда
Теми: Київська областьОфіс президентаЗеленськийВіталій Кличко
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