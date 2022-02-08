Зеленський призначив нового очільника Київщини
Вівторок, 8 лютого 2022, 23:19
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу".
Деталі: Зеленський звільнив двома указами з посади голови КОДА Василя Володіна та призначив Кулебу.
Перед цим Кулеба обіймав посаду першого заступника Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
Передісторія:
- 2 лютого Кабінет міністрів погодив призначення Кулеби головою Київської ОДА та спрямував подання на підпис президенту.
- У січні 2022 року "Українська правда" з посиланням на джерела в "Слузі народу" повідомляла, що в разі ухвалення закону про столицю Кулеба може стати главою Київської міської держадміністрації.
- Кулебу називали "компромісною фігурою" між Офісом президента і нинішнім головою КМДА Віталієм Кличком.
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