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Більшість європейців вважають імовірною війну між РФ і Україною в цьому році

Середа, 9 лютого 2022, 12:04
фото: getty images

Більшість європейців вважають дуже ймовірною або досить імовірною війну між Україною і Росією.

Про це свідчать результати опитування European Council on Foreign Relations (ECFR) для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

В опитуванні взяли участь мешканці Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Швеції, Фінляндії і Румунії.

Найбільш песимістично налаштовані поляки – 73% опитаних вважають війну дуже імовірною або досить імовірною.

У Румунії війни очікують 64% опитаних, в Італії і Франції – 51%, у Німеччині – 52%, у Швеції – 55%. Лише у Фінляндії війну вважають ймовірною менше половини респондентів – 44%.

Як зазначає видання, це перелом у стані західної громадської думки у порівнянні з попередніми актами агресії з боку Росії, включаючи напади на Грузію в 2008 році та Україну в 2014 році. Тоді домінуючим було легковажне ставлення до Москви, що призвело до відносної м’якої реакції урядів, і зараз може бути інакше.

У відповідь на питання про те, чи повинна конкретна країна прийти на допомогу Україні в разі російського вторгнення, думка більшості опитаних розділилася, проте, на диво, багато людей виступають за солідарність з Києвом. Це 65% поляків, 43% шведів та французів, 41% німців, 40% румунів і 37% італійців, але лише 20% фінів.

У відповідь на запитання, чи варта підтримка України економічних втрат для рідної країни, ствердно відповіли 61% поляків, 47% шведів, по 42% румунів і італійців, 40% фінів, 35% німців і 31% французів.

При цьому досить значна частина європейців вважає, що війна може дійти і до їхніх власних країн. Одразу 77% поляків побоюються військової інтервенції на Віслі з боку Росії. Крім того, 62% румунів також мають такі занепокоєння щодо дій російської армії у власній країні, 51% німців, 48% італійців, 47% фінів і французів і 45% шведів.

"І навіть якщо такі судження здаються перебільшеними або навіть спровокованими певною панікою, це означає, що відтепер Захід буде дуже пильним до дій Кремля. Звичайно, Путін не очікував на таку реакцію", - зазначає видання.

Теми: РосіяУкраїнаопитуванняЄвропа
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