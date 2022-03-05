Міжнародна асоціація боксу відсторонила від поєдинків білорусів і росіян

Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила боксерів - представників Росії та Білорусі - від змагань, вони можуть брати участь лише як нейтральні спортсмени.

Джерело: IBA

Дослівно: "IBA схвалила рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії чи Білорусі.

Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу.

У разі, коли це неможливо в короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам".

Деталі: Рада також скасувала міжнародні заходи, заплановані у Росії та Білорусі цього року відповідно до рекомендації МОК.

Крім того, Правління IBA також запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.