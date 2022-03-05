Міжнародна асоціація боксу відсторонила від поєдинків білорусів і росіян

Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила боксерів - представників Росії та Білорусі - від змагань, вони можуть брати участь лише як нейтральні спортсмени.

Джерело: IBA

Дослівно: "IBA схвалила рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії чи Білорусі.

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Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу.

У разі, коли це неможливо в короткий термін з організаційних або юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральним спортсменам".

Деталі: Рада також скасувала міжнародні заходи, заплановані у Росії та Білорусі цього року відповідно до рекомендації МОК.

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Крім того, Правління IBA також запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.