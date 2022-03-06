Зеленський – росіянам: Якщо промовчите зараз, то заплатите бідністю за війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що жителі Росії, які бояться чи не хочуть сьогодні вийти на протест проти війни, потім розплачуватимуться бідністю.

Джерело: відеозвернення Зеленського 6 березня

Пряма мова Зеленського: "Громадяни Росії! Для вас це боротьба не лише за мир в Україні! Це боротьба за вашу країну. За те найкраще, що в ній було. За волю, яку ви бачили. За багатство, яке ви відчували.

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Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність. А відповідатимуть їй лише репресії. Не мовчіть".

Деталі: Зеленський наголосив, що ми, українці, "вже вибороли наше майбутнє, але ще боремося за наше сьогодні, воюємо за те, де пройде кордон – між життям та рабством".

Він зазначив, що громадяни Росії роблять такий самий вибір просто зараз – вони також обирають "між життям та рабством".

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Пряма мова Зеленського: "Це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію погрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом. Матеріальними втратами, а не розстрілом. Не проґавте цю можливість. Соцмережі, друзі, знайомі та ні, колеги та родичі. Вас мають почути! Ми, українці, – ми хочемо миру!".

Чому це важливо: Російські солдати, яких послали воювати в Україну, самі здаються в полон. Україна надає їм медичну допомогу та дає можливість зателефонувати рідним. Також Україна збирає дані про полонених та публікує на спеціальному сайті, щоб їхні рідні могли знайти своїх дітей, батьків та онуків. Полонені під час дзвінків рідним заявляють, що з ними добре поводяться, надають медичну допомогу, годують та тримають у теплі. Це все зафіксовано на фото та відео.

Водночас Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.

У Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії. А згодом Twitter i YouTube.

4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну.

Через цей закон низка нейтральних та опозиційних ЗМІ у Росії призупинили свою роботу. Серед них "Дождь", "Эхо Москвы", Znak.com.

Раніше Роскомнадзор зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.

6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників.

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