Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі - джерела

Понеділок, 7 березня 2022, 19:35

Адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

Про це агентству Reuters повідомили дві особи, знайомі з обговоренням цього питання, пише "Європейська правда".

Очікується, що у понеділок президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їхньої підтримки щодо заборони імпорту.

Реклама:

ілий дім також веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону про заборону російського імпорту.

Високопосадовець США повідомив агентству, що остаточне рішення ще не прийняте, але "швидше за все, це будуть лише США, якщо це станеться", сказав він, маючи на увазі заборону імпорту нафти з РФ.

Німеччина, найбільший покупець російської сирої нафти, відкинула плани заборонити імпорт енергоресурсів.

ВІДЕО ДНЯ

Німеччина прискорює реалізацію своїх планів щодо розширення використання альтернативних джерел енергії, але не може відразу зупинити імпорт російських енергоносіїв, заявив у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що ЄС не зможе зупинити закупівлю та споживання російських вуглеводнів - попри заклики до цього.

Теми: СШАнафтаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: