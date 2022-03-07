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США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі - джерела

Понеділок, 7 березня 2022, 20:35

Адміністрація Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

Про це агентству Reuters повідомили дві особи, знайомі з обговоренням цього питання, пише "Європейська правда".

Очікується, що у понеділок президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їхньої підтримки щодо заборони імпорту.

ілий дім також веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону про заборону російського імпорту.

Високопосадовець США повідомив агентству, що остаточне рішення ще не прийняте, але "швидше за все, це будуть лише США, якщо це станеться", сказав він, маючи на увазі заборону імпорту нафти з РФ.

Німеччина, найбільший покупець російської сирої нафти, відкинула плани заборонити імпорт енергоресурсів.

Німеччина прискорює реалізацію своїх планів щодо розширення використання альтернативних джерел енергії, але не може відразу зупинити імпорт російських енергоносіїв, заявив у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Теми: СШАнафтаРосія
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