Русские признали, что используют в Украине оружие с "вакуумными бомбами"

Российское министерство обороны признало, что используют в боевых действиях в Украине систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", использующую термобарические боеприпасы.

Источник: Министерство обороны Великобритании, российский телеканал "Звезда", принадлежащий российскому минобороны

Детали: 9 марта российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию, мол, артиллерист-оккупант Сергей Губарев 4 марта в бою в Черниговской области применил систему ТОС-1А "Солнцепек" в бою с подразделениями Вооруженных Сил.

В Министерстве обороны Британии сразу отреагировали, отметив, что на ТОС-1А снаряды содержат термобарические боеголовки (неспециалисты ошибочно называют их "вакуумными бомбами" - ред.).

Термобарические боеголовки взрываются в два этапа. Сначала такая боеголовка при взрые выбрасывает воспалительную смесь в форме аэрозоля. Затем взрывается другая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль. Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.

В соответствии с международными конвенциями по ведению войны такие термобарические боеприпасы запрещено применять против военных объектов или живой силы противника, если они могут поразить гражданское население. Кроме того, термобарические боеприпасы запрещено использовать против военных, если полученная выгода не оправдывает их применение.

В британском минобороны предупредили, что применение российскими оккупантами системы ТОС-1А против гражданского населения Украины противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.

