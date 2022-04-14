Медведчук фігурував у справі про втручання у вибори в США – ЗМІ
Український політик і олігарх Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, фігурував в американському розслідуванні про втручання Росії у вибори президента США через зв'язки з Полом Манафортом.
Джерело: "The New York Times"
Деталі: Звинувачений у державній зраді і схоплений в Україні після втечі з-під домашнього арешту Медведчук на шпальтах американського видання сплив як "впливова фігура в Україні з потенційними знаннями про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він рішуче заперечував це".
Медведчук є близькою довіреною особою президента Росії Володимира Путіна, а також був клієнтом республіканського політичного консультанта Пола Манафорта.
"The New York Times" зазначає, що в Україні Медведчука звинувачують за купівлю вугілля у "проросійських сепаратистів" і держзраді, але "в більш широкому плані він пов’язаний з вихором фінансових та політичних інтриг навколо операцій Москви з метою впливу на політику в іноземних країнах".
Медведчук пов'язаний із російським втручанням у вибори у США через зв’язки з Манафортом. Він не відігравав головну роль у звіті спеціального прокурора або в двох федеральних процесах над Манафортом.
Манафорт до того, як став головою президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, протягом десяти років працював консультантом для українських політиків, прихильних до Росії, – зокрема і з партією Медведчука.
Медведчук у 2017 році розповідав, що Манафорт консультував партію щодо її виборчої стратегії на основі опитування, був на партійній конференції напередодні парламентських виборів і нібито схвалив проросійську політику партії для виборів на півдні й сході України.
Тоді Медведчук говорив, що Манафорт підтримав, що потрібно дотримуватися позицій щодо "економічної інтеграції з Росією", щоб отримати голоси в російськомовних регіонах.
Манафорт пішов у відставку з кампанії Трампа в серпні 2016 року після того, як українська влада оприлюднила записи з чорної бухгалтерії "Партії регіонів", які свідчать про те, що американський консультант отримав 12,7 мільйонів доларів від проросійських політиків в Україні за незаконною схемою.
У 2017 році у Сполучених Штатах розпочалося розслідування російського втручання – і ім’я Медведчука з’явилося як один із кількох проросійських українських політиків, близьких як до Манафорта, так і до Путіна.
Того року "Reuters" повідомило, що ФБР і слідчі перевіряли 18 телефонних дзвінків і текстових повідомлень між людьми, наблсиженими до Трампа, і людьми, пов’язаними з Путіним, у тому числі з Медведчуком.
Медведчук заперечував правопорушення.
Видання зазначає, що якщо Медведчука видадуть Росії заради повернення українських полонених, невідомо, чи він даватиме свідчення і чи цікавитиме слідство його роль в американській політиці, чи слідчі зосередяться на його ролі в українській політиці.
Передісторія:
- З травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.
- За 5 днів до вторгнення Росії в Україну дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, потім опублікувала відео з Москви. 21 лютого з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.
- Розшуком депутата-втікача займалися спецгрупа Служби безпеки спільно з прокурорами. В Офісі генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік за кордон.
- 18 березня 2022 року суд дозволив заочно арештувати Медведчука.
- 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і у квітні намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.
- Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.
Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука