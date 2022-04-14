Медведчук фігурував у справі про втручання у вибори в США – ЗМІ

Український політик і олігарх Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, фігурував в американському розслідуванні про втручання Росії у вибори президента США через зв'язки з Полом Манафортом.

Джерело: "The New York Times"

Деталі: Звинувачений у державній зраді і схоплений в Україні після втечі з-під домашнього арешту Медведчук на шпальтах американського видання сплив як "впливова фігура в Україні з потенційними знаннями про втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він рішуче заперечував це".

Медведчук є близькою довіреною особою президента Росії Володимира Путіна, а також був клієнтом республіканського політичного консультанта Пола Манафорта.

"The New York Times" зазначає, що в Україні Медведчука звинувачують за купівлю вугілля у "проросійських сепаратистів" і держзраді, але "в більш широкому плані він пов’язаний з вихором фінансових та політичних інтриг навколо операцій Москви з метою впливу на політику в іноземних країнах".

Медведчук пов'язаний із російським втручанням у вибори у США через зв’язки з Манафортом. Він не відігравав головну роль у звіті спеціального прокурора або в двох федеральних процесах над Манафортом.

Манафорт до того, як став головою президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, протягом десяти років працював консультантом для українських політиків, прихильних до Росії, – зокрема і з партією Медведчука.

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Медведчук у 2017 році розповідав, що Манафорт консультував партію щодо її виборчої стратегії на основі опитування, був на партійній конференції напередодні парламентських виборів і нібито схвалив проросійську політику партії для виборів на півдні й сході України.

Тоді Медведчук говорив, що Манафорт підтримав, що потрібно дотримуватися позицій щодо "економічної інтеграції з Росією", щоб отримати голоси в російськомовних регіонах.

Манафорт пішов у відставку з кампанії Трампа в серпні 2016 року після того, як українська влада оприлюднила записи з чорної бухгалтерії "Партії регіонів", які свідчать про те, що американський консультант отримав 12,7 мільйонів доларів від проросійських політиків в Україні за незаконною схемою.

У 2017 році у Сполучених Штатах розпочалося розслідування російського втручання – і ім’я Медведчука з’явилося як один із кількох проросійських українських політиків, близьких як до Манафорта, так і до Путіна.

Того року "Reuters" повідомило, що ФБР і слідчі перевіряли 18 телефонних дзвінків і текстових повідомлень між людьми, наблсиженими до Трампа, і людьми, пов’язаними з Путіним, у тому числі з Медведчуком.

Медведчук заперечував правопорушення.

Видання зазначає, що якщо Медведчука видадуть Росії заради повернення українських полонених, невідомо, чи він даватиме свідчення і чи цікавитиме слідство його роль в американській політиці, чи слідчі зосередяться на його ролі в українській політиці.

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