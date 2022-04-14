Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве в выборы в США – СМИ
Украинский политик и олигарх Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, фигурировал в американском расследовании о вмешательстве России в выборы президента США из-за связей с Полом Манафортом
Источник: "The New York Times"
Детали: Обвиняемый в государственной измене и схваченный в Украине после бегства из-под домашнего ареста Медведчук на страницах американского издания всплыл как "влиятельная фигура в Украине с потенциальными знаниями о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он решительно отрицал это".
Медведчук является близким доверенным лицом президента России Владимира Путина, а также являлся клиентом республиканского политического консультанта Пола Манафорта.
"The New York Times" отмечает, что в Украине Медведчука обвиняют в покупке угля у "пророссийских сепаратистов" и госизмене, но "в более широком плане он связан с вихрем финансовых и политических интриг вокруг операций Москвы с целью влияния на политику в иностранных странах".
Медведчук связан с российским вмешательством в выборы в США из-за связей с Манафортом. Он не играл главной роли в отчете специального прокурора или в двух федеральных процессах над Манафортом.
Манафорт до того, как стал главой президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, в течение десяти лет работал консультантом для украинских политиков, приверженных России, – в том числе и с партией Медведчука.
Медведчук в 2017 году рассказывал, что Манафорт консультировал партию по поводу ее избирательной стратегии на основе опроса, был на партийной конференции накануне парламентских выборов и якобы одобрил пророссийскую политику партии для выборов на юге и востоке Украины.
Тогда Медведчук говорил, что Манафорт поддержал, что нужно придерживаться позиций "экономической интеграции с Россией", чтобы получить голоса в русскоязычных регионах.
Манафорт ушел в отставку из кампании Трампа в августе 2016 года после того, как украинские власти обнародовали записи из черной бухгалтерии "Партии регионов", свидетельствующие о том, что американский консультант получил 12,7 миллионов долларов от пророссийских политиков в Украине по незаконной схеме.
В 2017 году в Соединенных Штатах началось расследование российского вмешательства – и имя Медведчука появилось как один из нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину.
В том году "Reuters" сообщило, что ФБР и следователи проверяли 18 телефонных звонков и текстовых сообщений между людьми, приближенными к Трампу, и людьми, связанными с Путиным, в том числе с Медведчуком.
Медведчук отрицал правонарушения.
Издание отмечает, что если Медведчука выдадут России ради возвращения украинских пленных, неизвестно, будет ли он давать показания и будет ли интересовать следствие его роль в американской политике, или следователи сосредоточатся на его роли в украинской политике.
Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- За 5 дней до вторжения России в Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, затем опубликовала видео из Москвы. 21 февраля из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. В Офисе генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.
- 18 марта 2022 года суд разрешил заочно арестовать Медведчука.
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и в апреле пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
- Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность.
Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука