Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве в выборы в США – СМИ

Украинский политик и олигарх Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, фигурировал в американском расследовании о вмешательстве России в выборы президента США из-за связей с Полом Манафортом

Источник: "The New York Times"

Детали: Обвиняемый в государственной измене и схваченный в Украине после бегства из-под домашнего ареста Медведчук на страницах американского издания всплыл как "влиятельная фигура в Украине с потенциальными знаниями о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он решительно отрицал это".

Медведчук является близким доверенным лицом президента России Владимира Путина, а также являлся клиентом республиканского политического консультанта Пола Манафорта.

"The New York Times" отмечает, что в Украине Медведчука обвиняют в покупке угля у "пророссийских сепаратистов" и госизмене, но "в более широком плане он связан с вихрем финансовых и политических интриг вокруг операций Москвы с целью влияния на политику в иностранных странах".

Медведчук связан с российским вмешательством в выборы в США из-за связей с Манафортом. Он не играл главной роли в отчете специального прокурора или в двух федеральных процессах над Манафортом.

Манафорт до того, как стал главой президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, в течение десяти лет работал консультантом для украинских политиков, приверженных России, – в том числе и с партией Медведчука.

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Медведчук в 2017 году рассказывал, что Манафорт консультировал партию по поводу ее избирательной стратегии на основе опроса, был на партийной конференции накануне парламентских выборов и якобы одобрил пророссийскую политику партии для выборов на юге и востоке Украины.

Тогда Медведчук говорил, что Манафорт поддержал, что нужно придерживаться позиций "экономической интеграции с Россией", чтобы получить голоса в русскоязычных регионах.

Манафорт ушел в отставку из кампании Трампа в августе 2016 года после того, как украинские власти обнародовали записи из черной бухгалтерии "Партии регионов", свидетельствующие о том, что американский консультант получил 12,7 миллионов долларов от пророссийских политиков в Украине по незаконной схеме.

В 2017 году в Соединенных Штатах началось расследование российского вмешательства – и имя Медведчука появилось как один из нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину.

В том году "Reuters" сообщило, что ФБР и следователи проверяли 18 телефонных звонков и текстовых сообщений между людьми, приближенными к Трампу, и людьми, связанными с Путиным, в том числе с Медведчуком.

Медведчук отрицал правонарушения.

Издание отмечает, что если Медведчука выдадут России ради возвращения украинских пленных, неизвестно, будет ли он давать показания и будет ли интересовать следствие его роль в американской политике, или следователи сосредоточатся на его роли в украинской политике.

Предыстория:

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