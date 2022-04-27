У Придністров'ї заявили, що з України стріляли в бік складів із російською зброєю

У невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомляють про стрілянину у районі складів біля села Колбасна: нібито з України запускали дрони, а потім відкрили вогонь.

Джерело: "Новости Приднестровья", "Интерфакс", т. зв. "МВС ПМР"

Деталі: Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Колбасна. Жертв немає.

"Интерфакс" уточнює, що стрілянина сталася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами.

У так званому "МВС ПМР" заявили, що вночі над селом Колбасна було помічено кілька дронів, нібито запущених "із України", а о 8:45 ранку "з української сторони в напрямку придністровського населеного пункту Колбасна було зроблено постріли".

Там наголосили, що у селі Колбасна розташовується "найбільший у Європі склад із боєприпасами".

Інформація про постраждалих станом на 10.00 не надходила.

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Довідка: Колбасна (Кобасна) – село у Рибницькому районі Молдови (так звана "Придністровська молдавська республіка").

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