У Придністров'ї заявили, що з України стріляли в бік складів із російською зброєю
У невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомляють про стрілянину у районі складів біля села Колбасна: нібито з України запускали дрони, а потім відкрили вогонь.
Джерело: "Новости Приднестровья", "Интерфакс", т. зв. "МВС ПМР"
Деталі: Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Колбасна. Жертв немає.
"Интерфакс" уточнює, що стрілянина сталася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами.
У так званому "МВС ПМР" заявили, що вночі над селом Колбасна було помічено кілька дронів, нібито запущених "із України", а о 8:45 ранку "з української сторони в напрямку придністровського населеного пункту Колбасна було зроблено постріли".
Там наголосили, що у селі Колбасна розташовується "найбільший у Європі склад із боєприпасами".
Інформація про постраждалих станом на 10.00 не надходила.
Довідка: Колбасна (Кобасна) – село у Рибницькому районі Молдови (так звана "Придністровська молдавська республіка").
Передісторія:
- 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною", щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я.
- 25-26 квітня у Придністров'ї сталися три серії вибухів, на підставі яких влада невизнаної "Придністровської молдавської республіки" запровадила "червоний рівень терористичної небезпеки".
- Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що "сліди терористичних атак ведуть в Україну". Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вибухи пов'язані з силами всередині Придністров'я. Прездиент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї на тлі війни в Україні.
- За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи оперативної групи російських військ у Придністров’ї привели в повну боєготовність. А українська розвідка дізналася, що жителі Придністров'я отримують фейкові СМС нібито від ЗСУ із попередженням про ракетний удар.
- У МЗС РФ заявили, що хотіли б уникнути втягнення Придністров'я у війну. У МЗС України висловили підтримку територіальній цілісності Молдови й засудили спроби Росії втягнути Придністров'я у війну проти України.