Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Придністров'ї заявили, що з України стріляли в бік складів із російською зброєю

Олена РощінаСереда, 27 квітня 2022, 10:40
У Придністров'ї заявили, що з України стріляли в бік складів із російською зброєю
Колбасна на мапі

У невизнаному Придністров'ї на території Молдови повідомляють про стрілянину у районі складів біля села Колбасна: нібито з України запускали дрони, а потім відкрили вогонь.

Джерело: "Новости Приднестровья", "Интерфакс", т. зв. "МВС ПМР"

Деталі: Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Колбасна. Жертв немає. 

Реклама:

"Интерфакс" уточнює, що стрілянина сталася біля складів із російським озброєнням та боєприпасами.

У так званому "МВС ПМР" заявили, що вночі над селом Колбасна було помічено кілька дронів, нібито запущених "із України", а о 8:45 ранку "з української сторони в напрямку придністровського населеного пункту Колбасна було зроблено постріли".

Там наголосили, що у селі Колбасна розташовується "найбільший у Європі склад із боєприпасами".

ВІДЕО ДНЯ

Інформація про постраждалих станом на 10.00 не надходила.

Довідка: Колбасна (Кобасна) – село у Рибницькому районі Молдови (так звана "Придністровська молдавська республіка").

Передісторія:

  • 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною", щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я.
  • 25-26 квітня у Придністров'ї сталися три серії вибухів, на підставі яких влада невизнаної "Придністровської молдавської республіки" запровадила "червоний рівень терористичної небезпеки". 
  • Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що "сліди терористичних атак ведуть в Україну". Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вибухи пов'язані з силами всередині Придністров'я. Прездиент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї на тлі війни в Україні.
  • За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи оперативної групи російських військ у Придністров’ї привели в повну боєготовність. А українська розвідка дізналася, що жителі Придністров'я отримують фейкові СМС нібито від ЗСУ із попередженням про ракетний удар. 
  • У МЗС РФ заявили, що хотіли б уникнути втягнення Придністров'я у війну. У МЗС України висловили підтримку територіальній цілісності Молдови й засудили спроби Росії втягнути Придністров'я у війну проти України.

УП, оновлено
Теми: Придністров'яРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу Росією і готує відповідь
В ОП прокоментували вибухи у 3 областях Росії: Божественне втручання
ОП: Час та контекст зустрічі Зеленського і Путіна поки що не визначені
Кремль має плани на ОРДЛО, призначив нового "куратора" – ЗМІ
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: