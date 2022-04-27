В Приднестровье заявили, что из Украины стреляли в сторону складов с российским оружием

В непризнанном Приднестровье на территории Молдовы сообщают о стрельбе в районе складов возле села Колбасна, якобы из Украины запускали дроны, а затем открыли огонь.

Источник: "Новости Приднестровья", "Интерфакс", т.н. "МВД ПМР"

Детали: Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Жертв нет.

"Интерфакс" уточняет, что стрельба произошла у складов с российским вооружением и боеприпасами.

В так называемом "МВД ПМР" заявили, что ночью над селом Колбасна были замечены несколько дронов, якобы запущенных "из Украины", а в 8:45 утра "с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы".

Там подчеркнули, что в селе Колбасна располагается "самый крупный в Европе склад с боеприпасами".

Информация о пострадавших по состоянию на 10:00 не поступала.

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Справка: Колбасна (Кобасна) – село в Рыбницком районе Молдовы (так называемая "Приднестровская молдавская республика").

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