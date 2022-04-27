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В Приднестровье заявили, что из Украины стреляли в сторону складов с российским оружием

Елена РощинаСреда, 27 апреля 2022, 10:40
Колбасна на карте

В непризнанном Приднестровье на территории Молдовы сообщают о стрельбе в районе складов возле села Колбасна, якобы из Украины запускали дроны, а затем открыли огонь.

Источник: "Новости Приднестровья", "Интерфакс", т.н. "МВД ПМР"

Детали: Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Жертв нет. 

"Интерфакс" уточняет, что стрельба произошла у складов с российским вооружением и боеприпасами.

В так называемом "МВД ПМР" заявили, что ночью над селом Колбасна были замечены несколько дронов, якобы запущенных "из Украины", а в 8:45 утра "с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы".

Там подчеркнули, что в селе Колбасна располагается "самый крупный в Европе склад с боеприпасами". 

Информация о пострадавших по состоянию на 10:00 не поступала.

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Справка: Колбасна (Кобасна) – село в Рыбницком районе Молдовы (так называемая "Приднестровская молдавская республика"). 

Предыстория:

  • 22 апреля заместитель командующего Центрального военного округа РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", чтобы обеспечить сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.
  • 25-26 апреля в Приднестровье произошли три серии взрывов, под предлогом которых власти непризнанной "Приднестровской молдавской республики" ввели "красный уровень террористической опасности".
  • Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину". Президент Молдовы Майя Санду заявила, что взрывы связаны с силами внутри Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье на фоне войны в Украине.
  • По данным Генштаба ВСУ, подразделения оперативной группы российских войск в Приднестровье привели в полную боеготовность. А украинская разведка узнала, что жители Приднестровья получают фейковые СМС якобы от ВСУ с предупреждением о ракетном ударе.
  • В МИД РФ заявили, что хотели бы избежать втягивания Приднестровья в войну. В МИД Украины выразили поддержку территориальной целостности Молдовы и осудили попытки России втянуть Приднестровье в войну против Украины.

УП, обновлено
Темы: ПриднестровьеРосcия
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