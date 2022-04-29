Ізраїль та деякі інші країни закликали своїх громадян "якомога швидше" покинути Придністров'я
Міністрества закордонних справ Ізраїлю та Німеччини 28 квітня рекомендували своїм громадянам "якомога швидше" покинути територію Придністров’я і поки що утриматися від поїздок туди.
Джерело: МЗС Ізраїлю, МЗС Німеччини
Дослівно МЗС Ізраїлю: "У зв'язку із погіршення ситуації з безпекою в Придністровському регіоні та з огляду на те, що можливості МЗС надавати допомогу громадянам Ізраїлю, які там проживають, обмежені, громадян Ізраїлю закликають якомога швидше покинути Придністров’я.
Крім того, МЗС закликає громадян Ізраїлю, які планують прибути до Придністров’я найближчим часом, скасувати свою поїздку на цей час".
Деталі: У німецькому відомстві повідомили своїм співвітчизникам, що "ситуація з безпекою в Придністров’ї погіршилася", тому поїздки до Придністров’я "категорично не рекомендуються".
Раніше рівень ризику подорожей до так званої "ПМР" підвищила Болгарія.
Також радять відкласти візити до Придністров’я міністерства закордонних справ Канади, США, Франції та Великої Британії.
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Передісторія:
- 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною", щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я.
- 25-26 квітня у Придністров'ї сталися три серії вибухів, на підставі яких влада невизнаної "Придністровської молдавської республіки" запровадила "червоний рівень терористичної небезпеки".
- Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що "сліди терористичних атак ведуть в Україну". Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вибухи пов'язані з силами всередині Придністров'я. Прездиент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї на тлі війни в Україні.
- За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи оперативної групи російських військ у Придністров’ї привели в повну боєготовність. А українська розвідка дізналася, що жителі Придністров'я отримують фейкові СМС нібито від ЗСУ із попередженням про ракетний удар.
- У МЗС РФ заявили, що хотіли б уникнути втягнення Придністров'я у війну. У МЗС України висловили підтримку територіальній цілісності Молдови й засудили спроби Росії втягнути Придністров'я у війну проти України.