Ізраїль та деякі інші країни закликали своїх громадян "якомога швидше" покинути Придністров'я

люди покидають "ПМР" після серії вибухів

Міністрества закордонних справ Ізраїлю та Німеччини 28 квітня рекомендували своїм громадянам "якомога швидше" покинути територію Придністров’я і поки що утриматися від поїздок туди.

Джерело: МЗС Ізраїлю, МЗС Німеччини

Дослівно МЗС Ізраїлю: "У зв'язку із погіршення ситуації з безпекою в Придністровському регіоні та з огляду на те, що можливості МЗС надавати допомогу громадянам Ізраїлю, які там проживають, обмежені, громадян Ізраїлю закликають якомога швидше покинути Придністров’я.

Крім того, МЗС закликає громадян Ізраїлю, які планують прибути до Придністров’я найближчим часом, скасувати свою поїздку на цей час".

Деталі: У німецькому відомстві повідомили своїм співвітчизникам, що "ситуація з безпекою в Придністров’ї погіршилася", тому поїздки до Придністров’я "категорично не рекомендуються".

Раніше рівень ризику подорожей до так званої "ПМР" підвищила Болгарія.

Також радять відкласти візити до Придністров’я міністерства закордонних справ Канади, США, Франції та Великої Британії.

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