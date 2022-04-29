Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Приднестровье

Министерства иностранных дел Израиля и Германии 28 апреля рекомендовали своим гражданам "как можно скорее" покинуть территорию Приднестровья и пока воздержаться от поездок туда.

Источник: МИД Израиля, МИД Германии

Дословно МИД Израиля: "В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе и учитывая, что возможности МИД оказывать помощь гражданам Израиля, которые там проживают, ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье.

Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, которые планируют прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку в настоящее время".

Детали: В немецком ведомстве сообщили своим соотечественникам, что "ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась", поэтому поездки туда "категорически не рекомендуются".

Ранее уровень риска путешествий в так называемую "ПМР" повысила Болгария.

Также советуют отложить визиты в Приднестровье министерства иностранных дел Канады, США, Франции и Великобритании.

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