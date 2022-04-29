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Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Приднестровье

Мазуренко Алена Пятница, 29 апреля 2022, 00:47
люди покидают "ПМР" после серии взрывов

Министерства иностранных дел Израиля и Германии 28 апреля рекомендовали своим гражданам "как можно скорее" покинуть территорию Приднестровья и пока воздержаться от поездок туда.

Источник: МИД Израиля, МИД Германии

Дословно МИД Израиля: "В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе и учитывая, что возможности МИД оказывать помощь гражданам Израиля, которые там проживают, ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье.

Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, которые планируют прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку в настоящее время".

Детали: В немецком ведомстве сообщили своим соотечественникам, что "ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась", поэтому поездки туда "категорически не рекомендуются".

Ранее уровень риска путешествий в так называемую "ПМР" повысила Болгария.

Также советуют отложить визиты в Приднестровье министерства иностранных дел Канады, США, Франции и Великобритании.

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Предыстория:

  • 22 апреля заместитель командующего Центрального военного округа РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", чтобы обеспечить сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье.
  • 25-26 апреля в Приднестровье произошли три серии взрывов, под предлогом которых власти непризнанной "Приднестровской молдавской республики" ввели "красный уровень террористической опасности".
  • Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину". Президент Молдовы Майя Санду заявила, что взрывы связаны с силами внутри Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье на фоне войны в Украине.
  • По данным Генштаба ВСУ, подразделения оперативной группы российских войск в Приднестровье привели в полную боеготовность. А украинская разведка узнала, что жители Приднестровья получают фейковые СМС якобы от ВСУ с предупреждением о ракетном ударе.
  • В МИД РФ заявили, что хотели бы избежать втягивания Приднестровья в войну. В МИД Украины выразили поддержку территориальной целостности Молдовы и осудили попытки России втянуть Приднестровье в войну против Украины.

Темы: ПриднестровьеИзраильМолдова
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