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У Кремлі заявили, що Київ не хоче продовжувати переговори

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 13:24
У Кремлі заявили, що Київ не хоче продовжувати переговори
Дмитро Пєсков. Фото kremlin.ru

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та Україною не ведуться, тому що Київ не має бажання продовжувати цей процес.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Москва бачить з боку Києва повне небажання продовжувати переговори".

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Деталі: На запитання журналістів, чи можуть переговори відновитися після здачі в полон усіх захисників "Азовсталі", Пєсков відповів, що ці процеси навряд чи взаємопов'язані.

Що було раніше: В МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.

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Теми: переговориУкраїнаРосія
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