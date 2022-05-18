У Кремлі заявили, що Київ не хоче продовжувати переговори
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та Україною не ведуться, тому що Київ не має бажання продовжувати цей процес.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "Москва бачить з боку Києва повне небажання продовжувати переговори".
Деталі: На запитання журналістів, чи можуть переговори відновитися після здачі в полон усіх захисників "Азовсталі", Пєсков відповів, що ці процеси навряд чи взаємопов'язані.
Що було раніше: В МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.
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Передісторія:
- 20 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "передала Україні проєкт документа з чітко виробленими формулюваннями" щодо мирного врегулювання. Президент України Володимир Зеленський не підтверджував це тоді.
- Якими були відповіді Кремля на пропозиції України, оприлюднені в Стамбулі 29 березня, – не відомо. Київ тоді пропонував, щоб замість членства в НАТО Україна отримала надійні гарантії безпеки від низки держав, щоб питання Донбасу вирішували президенти Володимир Путін та Володимир Зеленський при особистій зустрічі, а питання про статус Криму – вирішувалося впродовж 15 років, у мирній обстановці.
- 25 квітня президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.