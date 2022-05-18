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У Кремлі заявили, що Київ не хоче продовжувати переговори

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 13:24
Дмитро Пєсков. Фото kremlin.ru

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та Україною не ведуться, тому що Київ не має бажання продовжувати цей процес.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Москва бачить з боку Києва повне небажання продовжувати переговори".

Деталі: На запитання журналістів, чи можуть переговори відновитися після здачі в полон усіх захисників "Азовсталі", Пєсков відповів, що ці процеси навряд чи взаємопов'язані.

Що було раніше: В МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.

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