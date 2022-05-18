В Кремле заявили, что Киев не хочет продолжать переговоры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной не ведутся, потому что у Киева отсутствует желание продолжать этот процесс.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Пескова: "Москва видит со стороны Киева полное нежелание продолжать переговоры".
Детали: На вопрос журналистов, могут ли переговоры возобновиться после сдачи в плен всех защитников "Азовстали", Песков ответил, что эти процессы вряд ли являются взаимосвязанными.
Что было раньше: В МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.
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Предыстория:
- 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "передала Украине проект документа с четко выработанными формулировками" по мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал это тогда.
- Какими были ответы Кремля на предложения Украины, обнародованные в Стамбуле 29 марта, – неизвестно. Киев тогда предлагал, чтобы вместо членства в НАТО Украина получила надежные гарантии безопасности от ряда государств, чтобы вопрос Донбасса решали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при личной встрече, а вопрос о статусе Крыма – решался на протяжении 15 лет, в мирной обстановке.
- 25 апреля президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальные вопросы Крыма и Донбасса.