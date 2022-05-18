В Кремле заявили, что Киев не хочет продолжать переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной не ведутся, потому что у Киева отсутствует желание продолжать этот процесс.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Москва видит со стороны Киева полное нежелание продолжать переговоры".

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Детали: На вопрос журналистов, могут ли переговоры возобновиться после сдачи в плен всех защитников "Азовстали", Песков ответил, что эти процессы вряд ли являются взаимосвязанными.

Что было раньше: В МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.

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