Штурмовики показали, як гордий російський "Орлан" гепається об українську землю

Штурмовики "Закарпатського легіону" показали знищення російського безпілотника "Орлан-10".

Джерело: пресцентр 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Facebook і в коментарі УП

Дослівно: "Повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як "Орлан", всупереч своїй гордій назві, з димовим шлейфом безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю, а його рештки символічно догорають у засіяному українському полі".

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Деталі: У бригаді УП уточнили, що ворожий дрон було збито 1 травня у Запорізькій області.

Довідково: "Орлан-10" – один із новітніх дронів росармії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км.

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За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не лише коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км/год і може перебувати в повітрі до 18 годин.

Нагадаємо: У неділю 1 травня українські Збройні сили знешкодили 10 російських "Орланів-10".

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