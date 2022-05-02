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Штурмовики показали, як гордий російський "Орлан" гепається об українську землю

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 17:15

Штурмовики "Закарпатського легіону" показали знищення російського безпілотника "Орлан-10".

Джерело: пресцентр 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Facebook і в коментарі УП

Дослівно: "Повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як "Орлан", всупереч своїй гордій назві, з димовим шлейфом безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю, а його рештки символічно догорають у засіяному українському полі".

Деталі: У бригаді УП уточнили, що ворожий дрон було збито 1 травня у Запорізькій області.

Довідково: "Орлан-10" – один із новітніх дронів росармії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км.

За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не лише коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км/год і може перебувати в повітрі до 18 годин.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У неділю 1 травня українські Збройні сили знешкодили 10 російських "Орланів-10".

Читайте також: "Орлани" тут – як бджоли, це наш головний ворог". Співзасновник "Аеророзвідки" Ярослав Гончар про війну дронів

Теми: війнаЗапорізька область
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