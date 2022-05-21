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Терехов обіцяє перейменувати проспект Жукова, який раніше захищав

Роман ПетренкоСубота, 21 травня 2022, 14:47
Терехов обіцяє перейменувати проспект Жукова, який раніше захищав
фото з соцмереж

Проспект Жукова в Харкові перейменують, запевняє міський голова Ігор Терехов.

Джерело: Терехов в інтерв’ю Zn.ua

Пряма мова Терехова: "Всі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо... Стосовно проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ в пропагандистських цілях, - все буде перейменовано".

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Деталі: Терехов назвав "лише початком" рішення про перейменування Московського проспекту і Московського району Харкова, а також Бєлгородського шосе і Бєлгородського узвозу від 11 травня.

Нагадаємо: Терехов пообіцяв, що на першій сесії міської ради після української перемоги у війні запропонує перейменувати всі назви в Харкові, які пов’язані з Росією.

  • Передісторія:
  • Уранці 17 квітня невідомі швидко скинули пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Раніше Терехов виступав категорично проти його знесення. 
  • Пам’ятник Жукову повинен бути знесений відповідно до чинного українського законодавства про засудження спадщини тоталітарних режимів ХХ століття. У червні 2019 року місцеві активісти самовільно знесли пам’ятник. Через місяць тодішній мер Харкова Геннадій Кернес повернув його на постамент.
  • У 2016 році, в рамках із заходів декомунізації, проспект Маршала Жукова в Харкові перейменували в проспект Петра Григоренка – на честь радянського дисидента, колишнього офіцера, що виступив проти злочинної депортації кримських татар сталінським режимом. Однак у червні 2019 року місцева влада повернула йому назву на честь радянського полководця Жукова. Восени 2019 року місцевий адміністративний суд скасував це рішення Харківської міськради.
  • У лютому 2020 року Харківська місцева влада знову перейменувала проспект Григоренка на Жукова. У червні 2020 року суд скасував це рішення, але у вересні 2021 року місцева влада вкотре назвала проспект на честь Жукова.

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Теми: ХарківдекомунізаціявійнаРосія
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