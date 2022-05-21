Терехов обіцяє перейменувати проспект Жукова, який раніше захищав

Проспект Жукова в Харкові перейменують, запевняє міський голова Ігор Терехов.

Джерело: Терехов в інтерв’ю Zn.ua

Пряма мова Терехова: "Всі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо... Стосовно проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ в пропагандистських цілях, - все буде перейменовано".

Деталі: Терехов назвав "лише початком" рішення про перейменування Московського проспекту і Московського району Харкова, а також Бєлгородського шосе і Бєлгородського узвозу від 11 травня.

Нагадаємо: Терехов пообіцяв, що на першій сесії міської ради після української перемоги у війні запропонує перейменувати всі назви в Харкові, які пов’язані з Росією.