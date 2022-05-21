Терехов обещает переименовать проспект Жукова, который раньше защищал

Проспект Жукова в Харькове переименуют, уверяет мэр Игорь Терехов.

Источник: Терехов в интервью Zn.ua

Прямая речь Терехова: "Все топонимы, так или иначе связанные с РФ или могут быть ее символами, заменим... Относительно проспекта Жукова и прочего, используемого РФ в пропагандистских целях, - все будет переименовано".

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Детали: Терехов назвал "только началом" решение о переименовании Московского проспекта и Московского района Харькова, а также Белгородского шоссе и Белгородского спуска от 11 мая.

Напомним: Терехов пообещал, что на первой сессии городского совета после украинской победы в войне предложит переименовать все названия в Харькове, которые связаны с Россией.

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