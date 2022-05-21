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Терехов обещает переименовать проспект Жукова, который раньше защищал

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 14:47
фото с соцсетей

Проспект Жукова в Харькове переименуют, уверяет мэр Игорь Терехов.

Источник: Терехов в интервью Zn.ua

Прямая речь Терехова: "Все топонимы, так или иначе связанные с РФ или могут быть ее символами, заменим... Относительно проспекта Жукова и прочего, используемого РФ в пропагандистских целях, - все будет переименовано".

Детали: Терехов назвал "только началом" решение о переименовании Московского проспекта и Московского района Харькова, а также Белгородского шоссе и Белгородского спуска от 11 мая.

Напомним: Терехов пообещал, что на первой сессии городского совета после украинской победы в войне предложит переименовать все названия в Харькове, которые связаны с Россией.

Предыстория:

  • Утром 17 апреля неизвестные быстро сбросили памятник советскому маршалу Георгию Жуковув Харькове. Ранее Терехов выступал категорически против его сноса.
  • У историков есть доказательства, что во время Второй мировой войны Жуков был непосредственно причастен к непродуманному применению личного состава советской армии в боевых действиях против сил Вермахта и бездумной гибели тысяч военных, в частности мобилизованных украинцев.
  • Памятник Жукову должен быть снесенв соответствии с действующим украинским законодательством об осуждении наследия тоталитарных режимов ХХ века. В июне 2019 местные активисты самовольно снесли памятник. Месяц спустя тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес вернул его на постамент.
  • В 2016 году, в рамках мер декоммунизации, проспект Маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Петра Григоренко – в честь советского диссидента, бывшего офицера, выступившего против преступной депортации крымских татар сталинским режимом. Однако в июне 2019 года местные власти вернулиему название в честь советского полководца Жукова. Осенью 2019 года местный административный суд отменил решение Харьковского горсовета.
  • В феврале 2020 года Харьковские местные власти снова переименовалипроспект Григоренко в Жукова. В июне 2020 года суд отменил это решение, но в сентябре 2021 года местные власти в очередной раз назвали проспект в честь Жукова.

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Темы: ХарьковдекоммунизациявойнаРосcия
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