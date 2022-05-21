У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

Українські захисники з "Азовсталі" в автобусі, який везе їх в колонію в Оленівці 17 травня. фото: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з коментарем Слуцького, telegram-канал Слуцького

Пряма мова Слуцького: "Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на "азовців". Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження".

Деталі: Сам Слуцький заявив про це, виступаючи на так званій "пресконференції" в окупованому Донецьку.

Пізно ввечері Слуцький у своєму telegram-каналі сказав не чіплятися до його "ввічливих" формулювань. Він заявив, що підтримує воєнний трибунал над українськими військовополоненими з "Азовсталі", а обмінювати їх не можна.

Водночас він ще раз повторив твердження, що долю Медведчука нібито мають вирішити в Москві, хоча він перебуває в слідчому ізоляторі в Україні.

Російське міністерство оборони твердить, що з "Азовсталі" вийшли 2 439 українських захисників. Однак українська влада не називає точні цифри, а міжнародні військові експерти припускають, що російські окупанти навмисно завищують кількість полонених.

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