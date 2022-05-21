У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука
Член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".
Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з коментарем Слуцького, telegram-канал Слуцького
Пряма мова Слуцького: "Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на "азовців". Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження".
Деталі: Сам Слуцький заявив про це, виступаючи на так званій "пресконференції" в окупованому Донецьку.
Пізно ввечері Слуцький у своєму telegram-каналі сказав не чіплятися до його "ввічливих" формулювань. Він заявив, що підтримує воєнний трибунал над українськими військовополоненими з "Азовсталі", а обмінювати їх не можна.
Водночас він ще раз повторив твердження, що долю Медведчука нібито мають вирішити в Москві, хоча він перебуває в слідчому ізоляторі в Україні.
Російське міністерство оборони твердить, що з "Азовсталі" вийшли 2 439 українських захисників. Однак українська влада не називає точні цифри, а міжнародні військові експерти припускають, що російські окупанти навмисно завищують кількість полонених.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада домовилась з міжнародними організаціями про гарантії повернення українських захисників додому в рамках певного обміну. Евакуацію проводять за участі західних партнерів. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляли, що вони реєструють всіх українських військових, яких евакуюють з "Азовсталі".
- 20 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів російському президенту Володимиру Путіну, що з території меткомбінату "Азовсталь" вийшли всі українські захисники. Перед цим американські журналісти публікували відео, на яких українські військові виходять з території "Азовсталі" й сідають в евакуаційні автобуси.
- Кореспонденти Reuters заявляли, що українських захисників Маріуполя, які не вважаються пораненими, завезли на 7 автобусах у колонію в Оленівці Донецької області, яка перебуває під окупацією бойовиків так званої "ДНР". Поранених завезли в Новоазовськ між Маріуполем і російським Таґанроґом.
- 18 квітня затриманий Медведчук записав відеозвернення до Зеленського й Путіна, у якому запропонував обміняти його на захисників "Азовсталі". Перед цим особисто до Путіна зверталась дружина Медведчука Оксана Марченко, котра є його кумою. Проте Кремль зволікав та ігнорував ці пропозиції у квітні.
- СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Згодом голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.