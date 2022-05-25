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"Разговоры об обмене преждевременны": в РФ хотят приговора бойцам с "Азовстали"

Елена РощинаСреда, 25 мая 2022, 11:18

В Министерстве иностранных дел России назвали преждевременными разговоры о возможном обмене украинских защитников Мариуполя на российских солдат.

Источник заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, которого цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Руденко: "Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны".

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Детали: Так представитель МИД России прокомментировал возможность обмена Вадима Шишимарина, осужденного в Украине за убийство мирного жителя Сумщины к пожизненному заключению.

При этом пропагандисты "РИА Новости" пишут только об обмене военнослужащих полка Нацгвардии "Азов" (МВД), которых они называют боевиками-националистами, тогда как из подземелий завода "Азовсталь" вышли и другие украинские защитники: морпехи, пограничники, сотрудники полиции.

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Темы: РосcияАзовпленныеобмен
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