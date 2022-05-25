"Разговоры об обмене преждевременны": в РФ хотят приговора бойцам с "Азовстали"
В Министерстве иностранных дел России назвали преждевременными разговоры о возможном обмене украинских защитников Мариуполя на российских солдат.
Источник заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, которого цитирует "РИА Новости"
Прямая речь Руденко: "Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны".
Детали: Так представитель МИД России прокомментировал возможность обмена Вадима Шишимарина, осужденного в Украине за убийство мирного жителя Сумщины к пожизненному заключению.
При этом пропагандисты "РИА Новости" пишут только об обмене военнослужащих полка Нацгвардии "Азов" (МВД), которых они называют боевиками-националистами, тогда как из подземелий завода "Азовсталь" вышли и другие украинские защитники: морпехи, пограничники, сотрудники полиции.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Мирных жителей эвакуировали с "Азовстали" в начале мая, а 16 мая россияне заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию. Генштаб ВСУ дал приказ сохранить жизни.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы с "Азовстали" выведены и что это 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена и возвращены домой. В России не исключали обмен, но некоторые оккупанты хотят судилища для них.
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