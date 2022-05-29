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Эрдоган планирует снова звонить в Киев и Москву в понедельник

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 15:02
реджеп тайип эрдоган. фото: getty images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник у него запланирован телефонный разговор с президентами Украины и России.

Источник: турецкое государственное информагентство Anadolu Agency

Детали: Эрдоган объяснил, что прежде всего озвучит свою просьбу сохранять каналы для диалога и дипломатии, чтобы иметь возможность достичь мира в Украине путем переговоров.

Турецкий президент рассказал об этом журналистам на борту президентского самолета поздно вечером в субботу, возвращаясь из Баку.

Предыстория:

  • Турция сыграла главенствующую роль в проведении очного раунда переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле 29 марта. Однако после дерзких действий российской армии в Мариуполе и пригородах Киева, ход переговоров затормозился.
  • Эрдоган разговаривал с Путиным телефоном 28 апреля, попросив его поразмышлять над возможностью проведения переговоров с Украиной при посредничестве Турции. За два дня до этого президенты России и Турции еще раз обсуждали вопросы Украины в телефонном разговоре. Перед этими разговорами Эрдоган звонил по телефону Зеленскому, чтобы узнать его позицию.
  • В конце апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться лично уже в ближайшее время.
  • Французский президент Эмманюэль Макрон обсуждал с Эрдоганом 26 мая возможное разрешение мирового продовольственного кризиса, обусловленного блокадой морских портов Украины. Турция предлагает предоставить площадку для безопасного вывоза зерна из украинских портов.
  • Турецкие власти предоставляли также предложения по безопасной эвакуации морем украинских защитников с территории "Азовстали" в Мариуполе, когда россияне держали их в осаде и совершали сокрушительные бомбардировки с воздуха.

Темы: ЭрдоганТурцияПутинЗеленский
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