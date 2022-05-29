Эрдоган планирует снова звонить в Киев и Москву в понедельник

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник у него запланирован телефонный разговор с президентами Украины и России.

Источник: турецкое государственное информагентство Anadolu Agency

Детали: Эрдоган объяснил, что прежде всего озвучит свою просьбу сохранять каналы для диалога и дипломатии, чтобы иметь возможность достичь мира в Украине путем переговоров.

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Турецкий президент рассказал об этом журналистам на борту президентского самолета поздно вечером в субботу, возвращаясь из Баку.

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