Росія почала використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях: чому це відбувається
Використання Росією протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по наземних цілях може свідчити про брак у країни-агресора інших типів високоточних боєприпасів великої дальності.
Джерело: американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман у Twittter, вашингтонський Інститут вивчення війни ISW
Деталі: Кофман та ISW прокоментували запуск із комплексів берегової оборони "Бастіон" протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по об'єктах військової інфраструктури України в Одеській області.
Раніше Міноборони Росії у своєму Telegram-каналі опублікувало відео запуску ракет "Онікс", зазначивши, що ними знищили ангари "логістичного центру на військовому аеродромі, через який здійснювалася доставка іноземного озброєння".
Пряма мова Кофмана: "Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі".
I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL— Michael Kofman (@KofmanMichael) May 3, 2022
Дослівно ISW: "Використання протикорабельних ракет "Онікс" може вказувати на те, що російські сили мають брак інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики".
I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL— Michael Kofman (@KofmanMichael) May 3, 2022
Передісторія:
- 3 травня росіяни нанесли ракетний удар по місту Арциз у Болградському районі Одеської області. Згодом ОК "Південь" повідомило, що при повторному обстрілі Одещини ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. Постраждалих немає.
- Крім того, 3 травня сили ППО збили три ракети, націлені на Одещину.