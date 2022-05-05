Можливі переговори Зеленського і Путіна стали на паузу після приїзду Джонсона – джерела
Після приїзду прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва можлива зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна стала менше імовірною.
Джерело: стаття "Української правди" "Від "капітуляції" Зеленського до капітуляції Путіна. Як ідуть переговори з Росією"
Дослівно зі статті: "Російська сторона… була фактично готова до зустрічі Зеленський – Путін.
Але сталися дві речі, після яких член делегації України Михайло Подоляк мусив відкрито визнати, що зустріч президентів уже "не на часі".
Перша – викриття звірств, зґвалтувань, вбивств, розправ, грабунку, невибіркових бомбардувань та сотень і тисяч інших воєнних злочинів, вчинених російськими військами на тимчасово захоплених українських територіях…
Друга перепона для домовленостей з росіянами прилетіла до Києва 9-го квітня".
Деталі: За даними джерел УП наближених до Зеленського, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який майже без попередження з'явився у столиці, привіз два простих меседжі.
Перший про те, що Путін – воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним.
І другий – якщо Україна готова з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то вони – ні.
Така позиція Джонсона засвідчила: колективний Захід, який ще у лютому пропонував Зеленському здатись і втікати, тепер відчув, що Путін насправді зовсім не такий всесильний, яким його собі уявляли, і що саме зараз з'явився шанс "його дотискати".
Через три дні після того, як Джонсон поїхав назад до Великобританії, Путін вийшов до публіки та заявив, що переговори з Україною "зайшли в глухий кут".
А ще через три дні в Київ знову приїхав Роман Абрамович, і президент Зеленський офіційно заявив, що безпекових угод з Росією може бути дві: одна стосуватиметься власне співіснування України з РФ, друга – виключно гарантій безпеки, бо не усі "бачать себе за одним столом із РФ".
Після цього, за словами джерел УП, двосторонній переговорний процес став на паузу.
Передісторія:
- 2 квітня очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія висловив думку, що особисті перемовини лідерів України й Росії можливі найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині.
- Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.
- 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.
- 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. 11 березня це підтвердили у Кремлі.
- 23 квітня Зеленський сказав, що на переговорах із Путіним буде обговорювати винятково питання відновлення територіальної цілісності України та майбутнє окупованого Криму й Донбасу.
- Наприкінці квітня президент Зеленський заявляв, що ризики розірвання всіх переговорних процесів із росіянами дуже великі через злочини й звірства окупантів проти цивільного населення.