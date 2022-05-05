Можливі переговори Зеленського і Путіна стали на паузу після приїзду Джонсона – джерела

Після приїзду прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва можлива зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна стала менше імовірною.

Джерело: стаття "Української правди" "Від "капітуляції" Зеленського до капітуляції Путіна. Як ідуть переговори з Росією"

Дослівно зі статті: "Російська сторона… була фактично готова до зустрічі Зеленський – Путін.

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Але сталися дві речі, після яких член делегації України Михайло Подоляк мусив відкрито визнати, що зустріч президентів уже "не на часі".

Перша – викриття звірств, зґвалтувань, вбивств, розправ, грабунку, невибіркових бомбардувань та сотень і тисяч інших воєнних злочинів, вчинених російськими військами на тимчасово захоплених українських територіях…

Друга перепона для домовленостей з росіянами прилетіла до Києва 9-го квітня".

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Деталі: За даними джерел УП наближених до Зеленського, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який майже без попередження з'явився у столиці, привіз два простих меседжі.

Перший про те, що Путін – воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним.

І другий – якщо Україна готова з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то вони – ні.

Така позиція Джонсона засвідчила: колективний Захід, який ще у лютому пропонував Зеленському здатись і втікати, тепер відчув, що Путін насправді зовсім не такий всесильний, яким його собі уявляли, і що саме зараз з'явився шанс "його дотискати".

Через три дні після того, як Джонсон поїхав назад до Великобританії, Путін вийшов до публіки та заявив, що переговори з Україною "зайшли в глухий кут".

А ще через три дні в Київ знову приїхав Роман Абрамович, і президент Зеленський офіційно заявив, що безпекових угод з Росією може бути дві: одна стосуватиметься власне співіснування України з РФ, друга – виключно гарантій безпеки, бо не усі "бачать себе за одним столом із РФ".

Після цього, за словами джерел УП, двосторонній переговорний процес став на паузу.

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