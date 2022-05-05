На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту
У північно-західній частині Чорного моря зберігається загроза висадки ворожого десанту, росіяни проводять розвідки безпілотниками, в тому числі ударними.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу.
Сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу.
Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів".
Деталі: У командуванні просять мешканців не відвідувати пляжі та інші заборонені території, не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів, а також не заважати діям військових.
Там також закликали інформувати відповідні органи про підозрілу активність в прибережній зоні і не розголошувати інформацію про діяльність сил оборони.
Передісторія:
- За час війни українські військові знищили низку російських кораблів.
- Так, 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
- 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
- 2 травня українські військові знищили два російських катери біля острова Зміїний.