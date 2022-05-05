На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту

У північно-західній частині Чорного моря зберігається загроза висадки ворожого десанту, росіяни проводять розвідки безпілотниками, в тому числі ударними.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу.

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Сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу.

Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів".

Деталі: У командуванні просять мешканців не відвідувати пляжі та інші заборонені території, не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів, а також не заважати діям військових.

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Там також закликали інформувати відповідні органи про підозрілу активність в прибережній зоні і не розголошувати інформацію про діяльність сил оборони.

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