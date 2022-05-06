Херсонщина: більше 2 тисяч людей з прифронтових сіл самостійно евакуювалися з-під окупації

2100 людей з прифронтових сіл у Херсонській області самостійно евакуювалися з-під російської окупації в бік Дніпропетровщини.

Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута

Пряма мова Лагути: "Місцеве населення пішим ходом та можливості транспортними засобами в чисельності 2100 осіб (Високопілля, Архангельське, Князівка) евакуйовано самостійно в напрямку Дніпропетровської області".

Деталі: Російські окупанти не погоджуються надати офіційний "зелений коридор" для евакуації населення. Мешканці скаржаться, що в останні дні до сіл прибуло більше підрозділів окупантів, які намагаються вести наступ на Князівку.

Малу Шестерню та околиці російські загарбники обстріляли з "Градів".

По всій території Високопільської територіальної громади відсутнє газо, водо- й електропостачання.

Розташування Високопілля відносно Кривого Рогу мапа: google maps

Довідково: Високопілля і Князівка знаходяться біля Зеленодольська на Криворізькому напрямку.

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