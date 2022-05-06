Херсонщина: більше 2 тисяч людей з прифронтових сіл самостійно евакуювалися з-під окупації
2100 людей з прифронтових сіл у Херсонській області самостійно евакуювалися з-під російської окупації в бік Дніпропетровщини.
Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута
Пряма мова Лагути: "Місцеве населення пішим ходом та можливості транспортними засобами в чисельності 2100 осіб (Високопілля, Архангельське, Князівка) евакуйовано самостійно в напрямку Дніпропетровської області".
Деталі: Російські окупанти не погоджуються надати офіційний "зелений коридор" для евакуації населення. Мешканці скаржаться, що в останні дні до сіл прибуло більше підрозділів окупантів, які намагаються вести наступ на Князівку.
Малу Шестерню та околиці російські загарбники обстріляли з "Градів".
По всій території Високопільської територіальної громади відсутнє газо, водо- й електропостачання.
Довідково: Високопілля і Князівка знаходяться біля Зеленодольська на Криворізькому напрямку.
Передісторія:
- Зранку 6 травня російські окупанти обстріляли з "Градів" околиці Кривого Рогу.
- За словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, російські війська знаходяться за півсотні кілометрів від міста на адмінмежі між Херсонською та Дніпропетровською областями.