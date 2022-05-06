Херсонская область: более 2 тысяч человек самостоятельно эвакуировались из-под оккупации

2100 человек из прифронтовых сел в Херсонской области самостоятельно эвакуировались из-под российской оккупации в сторону Днепропетровской области.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута

Прямая речь Лагуты: "Местное население пешим ходом и возможности транспортными средствами в численности 2100 человек (Высокополье, Архангельское, Княжевка) эвакуировано самостоятельно в направлении Днепропетровской области".

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Детали: Российские оккупанты не соглашаются предоставить официальный "зеленый коридор" для эвакуации населения. Жители жалуются, что в последние дни в сел прибыло больше подразделений оккупантов, которые пытаются вести наступление на Князевку.

Малую Шестерню и окрестности российские захватчики обстреляли из Градов.

По всей территории Высокопольского территориальной громады отсутствует газо-, водо- и электроснабжение.

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Село Высокополье относительно Кривого Рога карта: google maps

Справка: Высокополье и Княжевка находятся возле Зеленодольска на Криворожском направлении.

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