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Херсонская область: более 2 тысяч человек самостоятельно эвакуировались из-под оккупации

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 16:43
фото: google

2100 человек из прифронтовых сел в Херсонской области самостоятельно эвакуировались из-под российской оккупации в сторону Днепропетровской области.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута

Прямая речь Лагуты: "Местное население пешим ходом и возможности транспортными средствами в численности 2100 человек (Высокополье, Архангельское, Княжевка) эвакуировано самостоятельно в направлении Днепропетровской области".

Детали: Российские оккупанты не соглашаются предоставить официальный "зеленый коридор" для эвакуации населения. Жители жалуются, что в последние дни в сел прибыло больше подразделений оккупантов, которые пытаются вести наступление на Князевку.

Малую Шестерню и окрестности российские захватчики обстреляли из Градов.

По всей территории Высокопольского территориальной громады отсутствует газо-, водо- и электроснабжение.

Село Высокополье относительно Кривого Рога
Село Высокополье относительно Кривого Рога
карта: google maps

Справка: Высокополье и Княжевка находятся возле Зеленодольска на Криворожском направлении.

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Предыстория:

  • Утром 6 мая российские оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Кривого Рога.
  • По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, российские войска находятся в полусотне километров от города на админгранице между Херсонской и Днепропетровской областями.

Темы: Херсонская областьДнепропетровская областьэвакуацияоккупация
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