Україна очікує ембарго ЄС на російську нафту менш ніж за добу – віцепрем’єрка

За словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, нафтове ембарго ЄС проти Росії може бути погоджене протягом найближчої доби.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, пише "Європейська правда".

"Ще 30 днів тому можливе ембарго ЄС на (російські) нафтопродукти виглядало малоймовірним. Зараз ми очікуємо, що це рішення буде прийняте менш ніж через 24 години", - сказала Ольга Стефанішина.

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Вона зауважила, що за час повномасштабної війни РФ проти України країни Заходу ухвалили низку проривних рішень, подібних до яких не було десятиліттями.

Нагадаємо, дискусія у ЄС щодо шостого пакету санкцій з нафтовим ембарго проти Росії залишається складною через спротив країн, які особливо залежать від постачання з РФ. Зокрема, категорично проти Угорщина, навіть з винятками для неї та кількох інших країн, яким найбільш складно змінити постачальника.

9 травня глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет. Президентка Єврокомісії особисто їде до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, сподіваючись переконати його.