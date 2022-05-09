Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна очікує ембарго ЄС на російську нафту менш ніж за добу – віцепрем’єрка

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 20:14
Україна очікує ембарго ЄС на російську нафту менш ніж за добу – віцепрем’єрка
фото: getty images

За словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, нафтове ембарго ЄС проти Росії може бути погоджене протягом найближчої доби.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, пише "Європейська правда".

"Ще 30 днів тому можливе ембарго ЄС на (російські)  нафтопродукти виглядало малоймовірним. Зараз ми очікуємо, що це рішення буде прийняте менш ніж через 24 години", - сказала Ольга Стефанішина. 

Реклама:

Вона зауважила, що за час повномасштабної війни РФ проти України країни Заходу ухвалили низку проривних рішень, подібних до яких не було десятиліттями. 

Нагадаємо, дискусія у ЄС щодо шостого пакету санкцій з нафтовим ембарго проти Росії залишається складною через спротив країн, які особливо залежать від постачання з РФ. Зокрема, категорично проти Угорщина, навіть з винятками для неї та кількох інших країн, яким найбільш складно змінити постачальника. 

9 травня глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет. Президентка Єврокомісії особисто їде до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, сподіваючись переконати його. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСнафтасанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: