Зеленський відреагував на повернення 144 бійців з російського полону
Президент Володимир Зеленський назвав "оптимістичною" новиною повернення 144 українських бійців із російського полону і подякував ГУР за результат.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "І ще одна оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – військово-морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський.
Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19.
Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі".
Я вдячний головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".
Що передувало: 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".
22 червня керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.