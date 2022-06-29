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Зеленський відреагував на повернення 144 бійців з російського полону

Альона Мазуренко Середа, 29 червня 2022, 23:10
Зеленський відреагував на повернення 144 бійців з російського полону
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський назвав "оптимістичною" новиною повернення 144 українських бійців із російського полону і подякував ГУР за результат. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "І ще одна оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – військово-морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський.

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Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19.

Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі".

Я вдячний головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

22 червня керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийобмінРосіяокупація
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