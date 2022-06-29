Зеленський відреагував на повернення 144 бійців з російського полону

Президент Володимир Зеленський назвав "оптимістичною" новиною повернення 144 українських бійців із російського полону і подякував ГУР за результат.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "І ще одна оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – військово-морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський.

Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19.

Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі".

Я вдячний головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".

Що передувало: 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

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22 червня керівник української розвідки Кирило Буданов, котрий відповідає за обмін українських захисників із "Азовсталі", сказав, що "у найближий час" сподівається звільнити "значиму кількість" українських полонених.

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