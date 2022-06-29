Зеленский отреагировал на возвращение 144 бойцов из российского плена

Президент Владимир Зеленский назвал "оптимистичной" новостью возвращение 144 украинских бойцов из российского плена и поблагодарил ГУР за результат.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "И еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воинов из российского плена: 59 бойцов Нацгвардии, 30 – военно-морских сил; 28 – армии, 17 пограничников, 9 терробороновцев, один полицейский.

Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19.

В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали".

Я благодарен главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку".

Что предшествовало: 29 июня в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

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22 июня руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значимое количество" украинских пленных.

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