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Зеленский отреагировал на возвращение 144 бойцов из российского плена

Алена МазуренкоСреда, 29 июня 2022, 23:10
Зеленский отреагировал на возвращение 144 бойцов из российского плена
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назвал "оптимистичной" новостью возвращение 144 украинских бойцов из российского плена и поблагодарил ГУР за результат.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "И еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воинов из российского плена: 59 бойцов Нацгвардии, 30 – военно-морских сил; 28 – армии, 17 пограничников, 9 терробороновцев, один полицейский.

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Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19.

В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали".

Я благодарен главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку".

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Что предшествовало: 29 июня в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

22 июня руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значимое количество" украинских пленных.

Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • 19 июня российские СМИ сообщили, что командиров полка "Азов" вывезли с оккупированной территории Донецкой области в Россию для "следственных действий". Перед тем командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.

Темы: ЗеленскийобменРосcияоккупация
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