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Британська розвідка назвала ключовий фактор останніх тактичних успіхів РФ на Донбасі

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 10:33

Британська розвідка вважає поєднання авіаційних і артилерійських ударів ключовим фактором останніх тактичних успіхів РФ на сході України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

В огляді зазначається, що російська активність у повітрі залишається високою над Донбасом, російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

"Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ" - нагадують у Міноборони Британії.

Надалі російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів.

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Однак, як зазначає британська розвідка, самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні" - йдеться в огляді.

Водночас, як стверджують у Міноборони Британії, широке використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.

Теми: війнаДонбасВелика Британіярозвідка
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