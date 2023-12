Британська розвідка назвала ключовий фактор останніх тактичних успіхів РФ на Донбасі

Британська розвідка вважає поєднання авіаційних і артилерійських ударів ключовим фактором останніх тактичних успіхів РФ на сході України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

В огляді зазначається, що російська активність у повітрі залишається високою над Донбасом, російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

