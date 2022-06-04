Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка назвала ключовий фактор останніх тактичних успіхів РФ на Донбасі

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 10:33
Британська розвідка назвала ключовий фактор останніх тактичних успіхів РФ на Донбасі

Британська розвідка вважає поєднання авіаційних і артилерійських ударів ключовим фактором останніх тактичних успіхів РФ на сході України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

В огляді зазначається, що російська активність у повітрі залишається високою над Донбасом, російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

Реклама:

"Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні конфлікту обмежила її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ" - нагадують у Міноборони Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Надалі російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українських підкріплень і припасів.

Однак, як зазначає британська розвідка, самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

"З переміщенням оперативного фокусу на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари та масований артилерійський вогонь. Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні" - йдеться в огляді.

Водночас, як стверджують у Міноборони Британії, широке використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні побічні збитки та жертви серед мирного населення.

Теми: війнаДонбасВелика Британіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
На Заході проводять регулярні зустрічі для розробки умов припинення вогню в Україні – ЗМІ
У МВС нагадали, які дані про окупантів потрібні ЗСУ
Окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, є поранені
Окупанти з території РФ запустили 6 ракет по Сумщині
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: