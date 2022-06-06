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Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині й візит Зеленського

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 08:10
Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині й візит Зеленського
Луганщина у вогні, фото Сергія Гайдая

У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої, у районах Білогорівки та Миколаївки росіяни проводять штурмові дії, по Лисичанську завдано авіаударів, інші міста Луганської області зазнають обстрілів.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 

Пряма мова: Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді

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А ще рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв метрів у Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів. Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. 

Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські. 

Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої. 

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Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині".

Деталі: За словами Гайдая, після ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.

Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Голова ОВА повідомив, що окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.

Гайдай підсумував: "Загалом за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки, 3 артилерійських системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат".

Нагадаємо: 5 червня президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області, а потім також у Донецькій та Луганській областях. 

Теми: Луганська областьСєвєродонецькЗеленськийвійна
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