Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров: "Що далекобійніші РСЗВ дадуть Києву, то далі ми відсуватимемо нацистів"

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 14:39

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що чим більш далекобійні озброєння поставлятимуться Україні, "тим далі від своїх кордонів Росія відсуватиме лінію, через яку може виходити загроза".

Джерело: на пресконференції 6 червня Лавров, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Путін уже коментував ситуацію, яка складеться у зв'язку з надходженням нових озброєнь. Можу лише додати: що далекобійніше ви постачатимете озброєння, тим далі ми відсуватимемо від своєї території лінію, за якою неонацисти можуть загрожувати Російській Федерації".

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін пригрозив застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах в Україні, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Київ отримає ракети далекої дії.

Читайте також: MLRS в пріоритеті. Чому Україні вкрай важливо отримати далекобійні РСЗВ

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
Росія
Туреччина та РФ домовилися щодо експорту українського зерна з порту Одеси – Bloomberg
Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань
War Speeches: Україна сподівається на посилення санкційного тиску, Росія вірить у дестабілізацію демократій
Останні новини
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
22:47
Економічні новини 6 червня: Туреччина та Росія домовились про експорт зерна з Одеси, українці повертаються з-за кордону
22:47
оновленоУкраїна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
22:24
тестЩо ви знаєте про видатних журналістів та про цікаві кейси з їхнього професійного життя
22:15
Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"
22:09
У Сєвєродонецьку триває артилерійська дуель – ВЦА
22:00
Між Києвом та Ірпенем можуть побудувати тролейбусну лінію
21:53
У Туреччині відбудуться навчання НАТО
21:50
На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак і знищили техніку окупантів
Усі новини...