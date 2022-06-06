Лавров: "Що далекобійніші РСЗВ дадуть Києву, то далі ми відсуватимемо нацистів"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що чим більш далекобійні озброєння поставлятимуться Україні, "тим далі від своїх кордонів Росія відсуватиме лінію, через яку може виходити загроза".
Джерело: на пресконференції 6 червня Лавров, якого цитує російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Путін уже коментував ситуацію, яка складеться у зв'язку з надходженням нових озброєнь. Можу лише додати: що далекобійніше ви постачатимете озброєння, тим далі ми відсуватимемо від своєї території лінію, за якою неонацисти можуть загрожувати Російській Федерації".
Що передувало: Президент Росії Володимир Путін пригрозив застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах в Україні, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Київ отримає ракети далекої дії.
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