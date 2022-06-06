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Лавров: "Що далекобійніші РСЗВ дадуть Києву, то далі ми відсуватимемо нацистів"

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 14:39

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що чим більш далекобійні озброєння поставлятимуться Україні, "тим далі від своїх кордонів Росія відсуватиме лінію, через яку може виходити загроза".

Джерело: на пресконференції 6 червня Лавров, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Путін уже коментував ситуацію, яка складеться у зв'язку з надходженням нових озброєнь. Можу лише додати: що далекобійніше ви постачатимете озброєння, тим далі ми відсуватимемо від своєї території лінію, за якою неонацисти можуть загрожувати Російській Федерації".

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Що передувало: Президент Росії Володимир Путін пригрозив застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах в Україні, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Київ отримає ракети далекої дії.

Читайте також: MLRS в пріоритеті. Чому Україні вкрай важливо отримати далекобійні РСЗВ

Теми: Росіявійна
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