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Лавров: "Чем дальнобойнее Киеву будут поставлены РСЗО, тем дальше мы будем отодвигать нацистов"

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 14:39

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойные вооружения будут поставляться на Украину, "тем дальше от своих границ Россия будет отодвигать линию, из-за которой может исходить угроза".

Источник: на пресс-конференции 6 июня Лавров, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации".

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Что предшествовало: Президент России Владимир Путин пригрозил применять свои средства поражения по тем объектам в Украине, по которым удары пока не наносились, если Киев получит ракеты дальнего действия.

Читайте также: MLRS в приоритете. Почему Украине крайне важно получить дальнобойные РСЗО

Темы: Росcиявойна
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