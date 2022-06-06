Лавров: "Чем дальнобойнее Киеву будут поставлены РСЗО, тем дальше мы будем отодвигать нацистов"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойные вооружения будут поставляться на Украину, "тем дальше от своих границ Россия будет отодвигать линию, из-за которой может исходить угроза".
Источник: на пресс-конференции 6 июня Лавров, которого цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации".
Что предшествовало: Президент России Владимир Путин пригрозил применять свои средства поражения по тем объектам в Украине, по которым удары пока не наносились, если Киев получит ракеты дальнего действия.
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