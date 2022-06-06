Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров: "Чем дальнобойнее Киеву будут поставлены РСЗО, тем дальше мы будем отодвигать нацистов"

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 14:39

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойные вооружения будут поставляться на Украину, "тем дальше от своих границ Россия будет отодвигать линию, из-за которой может исходить угроза".

Источник: на пресс-конференции 6 июня Лавров, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить: чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации".

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин пригрозил применять свои средства поражения по тем объектам в Украине, по которым удары пока не наносились, если Киев получит ракеты дальнего действия.

Читайте также: MLRS в приоритете. Почему Украине крайне важно получить дальнобойные РСЗО

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

ВМС Украины оттеснили флот России на 100 км от украинских побережий – ISW

За вечер враг нанес около 40 ударов по Сумщине

Джонсон остается премьером Британии

В Мелитопольском районе оккупанты покинули почти все блок-посты – мэр

Раненый Маси Найем пришел в себя и написал о своем состоянии

Английский может получить особый статус в Украине

Все новости...
Росcия
Турция и РФ договорились по экспорту украинского зерна из порта Одессы – Bloomberg
Оккупанты обстреляли ракетами город на Харьковщине, много разрушений
War Speeches: Украина надеется на усиление санкционного давления, Россия верит в дестабилизацию демократий
Последние новости
03:45
ВМС Украины оттеснили флот России на 100 км от украинских побережий – ISW
02:51
США будут усиливать позиции Украины в противостоянии России – Белый дом
02:17
За вечер враг нанес около 40 ударов по Сумщине
01:51
Вучич: санкции ЕС против российской нефти стоят Сербии 600 млн долларов в год
01:32
Юг: ВСУ уничтожили 26 захватчиков, гаубицу, танк и другую вражескую технику
00:50
Путин шантажирует мир продовольственным кризисом – Блинкен
00:01
Герои не сдают позиции в Северодонецке, Донбасс стоит крепко – президент
23:55
Зеленский: кандидатство для Украины определит будущее ЕС как сильного объединения
23:35
За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области
23:04
Джонсон остается премьером Британии
Все новости...