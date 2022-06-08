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Західні уявлення про рівень корупції в Україні сильно перебільшені – Кулеба

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 16:29
Західні уявлення про рівень корупції в Україні сильно перебільшені – Кулеба
Дмитро кулеба. фото: getty images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що західні партнери впродовж кількох років сильно перебільшували рівень корупції в державних органах влади в Україні.

Джерело: онлайн-брифінг Кулеби 

Пряма мова Кулеби: "Може, нам час визнати, що історія про корумпованість України, скажімо так, була перебільшена історично? Якщо ми прямо такі корумповані – нам роками вбивали це в голову – то чому ми до сих пір живі? Чому українська держава не розсипалася, якщо вона так пронизана корупцією, і нічого, крім корупції, її не цікавить? Чому всі державні інституції зберегли своє функціонування і продовжують працювати?

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Настав час по-чесному запитати, наскільки обґрунтованим є цей наратив про тотальну корумпованість України. Тому що історія показує, що ні – не все так погано. 

Нам на початку війни і перед війною намагалися проводити паралелі з Афганістаном – як довго ви протримаєтесь. Так от, всі пам’ятають, що таке падіння корумпованого режиму. Це коли президент і лідери, керівники міністерств пакують долари у валізи й тікають, лишаючи свій народ напризволяще, і коли державна система розвалюється. Ось це корумпована держава. А в нас цього не відбулося.

Тому я стверджую, що аргумент про безнадійну корумпованість України є безнадійно перебільшеним. І нам потрібно об’єктивно дивитися на проблему корупції в Україні, але ніякої тотальної корупції немає. Це підтверджує той простий факт, що держава стояла – це вам не Талібан, це шалений удар (від Росії – УП)".

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Деталі: Кулеба сказав, що він озвучує ці тези на закритих зустрічах зі своїми візаві із країн-партнерів Заходу. 

Крім того, міністр пояснює, що наративи про ненадійність української влади та корупцію поширюють зокрема російські дипломати і пропагандисти, аби послабити підтримку України з боку Заходу та посіяти сум’яття. Зокрема, російський представник в Раді безпеки ООН Василь Небензя озвучував нещодавно аргумент, мовляв, українська влада потайки продасть зброю, передану Заходом, на "чорних ринках" озброєння.

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Передісторія:

  • Національне агентство із запобігання корупції раніше давало роз'яснення, що особи, засуджені за корупційні правопорушення, можуть подати заяву про вилучення із реєстру корупціонерів, якщо вони захищають державу в лавах Збройних Сил України або правоохоронних органів.
  • Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у березні звинувачував кілька обласних військових адміністрацій в потуранні хабарництву на гуманітарній допомозі.
  • Кілька українських можновладців після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, перетинали державний кордон з порушеннями, зокрема не декларуючи цінне майно та значні кошти в українських митників, зокрема народний депутат Григорій Суркіс.

Теми: Кулеба ДмитрокорупціяЗахідМЗС
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