Західні уявлення про рівень корупції в Україні сильно перебільшені – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що західні партнери впродовж кількох років сильно перебільшували рівень корупції в державних органах влади в Україні.

Джерело: онлайн-брифінг Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Може, нам час визнати, що історія про корумпованість України, скажімо так, була перебільшена історично? Якщо ми прямо такі корумповані – нам роками вбивали це в голову – то чому ми до сих пір живі? Чому українська держава не розсипалася, якщо вона так пронизана корупцією, і нічого, крім корупції, її не цікавить? Чому всі державні інституції зберегли своє функціонування і продовжують працювати?

Настав час по-чесному запитати, наскільки обґрунтованим є цей наратив про тотальну корумпованість України. Тому що історія показує, що ні – не все так погано.

Нам на початку війни і перед війною намагалися проводити паралелі з Афганістаном – як довго ви протримаєтесь. Так от, всі пам’ятають, що таке падіння корумпованого режиму. Це коли президент і лідери, керівники міністерств пакують долари у валізи й тікають, лишаючи свій народ напризволяще, і коли державна система розвалюється. Ось це корумпована держава. А в нас цього не відбулося.

Тому я стверджую, що аргумент про безнадійну корумпованість України є безнадійно перебільшеним. І нам потрібно об’єктивно дивитися на проблему корупції в Україні, але ніякої тотальної корупції немає. Це підтверджує той простий факт, що держава стояла – це вам не Талібан, це шалений удар (від Росії – УП)".

Деталі: Кулеба сказав, що він озвучує ці тези на закритих зустрічах зі своїми візаві із країн-партнерів Заходу.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, міністр пояснює, що наративи про ненадійність української влади та корупцію поширюють зокрема російські дипломати і пропагандисти, аби послабити підтримку України з боку Заходу та посіяти сум’яття. Зокрема, російський представник в Раді безпеки ООН Василь Небензя озвучував нещодавно аргумент, мовляв, українська влада потайки продасть зброю, передану Заходом, на "чорних ринках" озброєння.

Читайте також: Брак важкого озброєння, дисбаланс у повітрі та прогалини в підготовці кадрів. З якими труднощами зіткнулася українська армія

Передісторія: