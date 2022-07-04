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Качинський: В Білорусі немає внутрішніх сил, спроможних скинути Лукашенка

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 12:15

Лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що наразі в Білорусі немає внутрішніх сил, які змогли б скинути самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Польське радіо".

"Поки що Білорусь повністю підпорядкована Росії. Лукашенко мало не поплатився за збереження своєї влади приєднанням до Росії. Звичайно, він ухиляється від участі у війні, тому що боїться, що в разі поразки Росії – а він так думає – Захід врешті-решт вступить у цю війну, і вона закінчиться повною поразкою", – сказав очільник "Права і справедливості".

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На думку Качинського, наразі в Білорусі немає сил, які б змогли скинути Лукашенка. 

"Чому те повстання, яке спалахнуло влітку позаминулого року, закінчилося поразкою? Просто тому, що великі підприємства не приєдналися до нього", - сказав голова ПіС.

"З іншого боку, можливо, в Європі буде формуватися нова геополітична система, і в Білорусі також відбудуться зміни в рамках цієї системи. Я б цього дуже хотів, але зараз не можу нікому заприсягтися", - підкреслив політик.

ВІДЕО ДНЯ

Лукашенко днями заявив, що не хоче воювати проти України, і нібито це Київ зацікавлений у прямому вступі Білорусі у війну.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьПольща
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